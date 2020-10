Ana de Maldonado: "He sido privada de servirle al pueblo de Dios"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Una nueva polémica ha sacudido el divorcio de Ana de Maldonado y el pastor hondureño Guillermo Maldonado luego que la profeta emitiera un comunicado al reaparecer públicamente.



Fue en su sitio web profetaanamaldonado.org que la líder de la iglesia aseguró que había sido privada de servirle al pueblo de Dios.



El comunicado subido a la página de Internet, que tiempo después dejó de funcionar decía: "En los últimos dos años he sido privada de servirle al pueblo de Dios y no he logrado reconciliar mi relación con mi esposo, Guillermo Maldonado".



Agregó: "Así que es con un gran dolor en mi corazón que he tomado la difícil decisión de disolver nuestro matrimonio. Esta es una decisión que consulté muy bien con mi autoridad espiritual Bishop Bill Hamon, quien me dio su bendición para seguir adelante".

"Estoy determinada a seguir cumpliendo la asignación de Dios para mi vida sobre esta tierra, enseñándole a personas de todas las naciones el poder de Dios a través de la santidad, liberación y la oración intercesora", finalizó el documento.

El comunicado publicado en el sitio web de la profeta.







En el video que subió a su sitio web no quiso revelar los detalles que la llevaron a separarse tras 32 años de matrimonio.



Además, dijo que se encuentra "feliz" y "libre" por haber recuperado sus cuentas de redes sociales. Asimismo, dejó claro que está en paz.

