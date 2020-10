Ester Expósito niega haberse hecho cirugías y posa en diminuto bikini rojo

MADRID, ESPAÑA.- Ester Expósito robó los suspiros de sus 26.5 millones de seguidores en Instagram luego de publicar una fotografía posando con un diminuto bikini rojo y mostrando su espectacular figura.

La actriz española mostró su belleza con la frase “siesta al sol”, en donde también aprovechó para aclarar que en ningún momento se ha sometido a alguna cirugía estética tal y como especulan muchos de sus fanáticos.

En sus Stories Expósito publicó: “Pues no me he realizado ninguna rinoplastia ni bachectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información".

Expósito señaló molesta que de esta forma se engaña a la gente y que son muchos los jóvenes que la siguen y podrían estar influyendo con estas especulaciones.

La protagonista de la nueva miniserie de Netflix, “Alguien tiene que morir”, cerró diciendo: “Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo”.

Cambios en su rostro

Desde su salto a la fama por su aparición en Élite, muchos medios de comunicación han resaltado los notables cambios en su rostro, pero cuando apareció por primera vez en esta producción tenía tan solo 18 años.

A lo largo de la serie su personaje fue sufriendo varias transformaciones, pues en la primera temporada era una joven dependiente de sus relaciones y ya para la última buscaba alejarse de las presiones impuestas por sus padres.

Pese a los cambios, a sus 20 años su belleza es evidente y ella no deja de presumirla en sus redes sociales, tal y como lo hizo con su última publicación en Instagram en donde robó los suspiros de sus seguidores.