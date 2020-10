Protestan para exigir penas más severas contra Marco Bográn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grupo del movimiento social indignados y la plataforma "¿Dónde está el dinero?", liderada por Miguel Briceño, exigen a a las autoridades de los juzgados y al Ministerio Público otorgar penas más severas contra Marco Bográn, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).



La protestas se realizan afuera de las juzgados de La Granja, donde Bográn tendrá dos audiencias este jueves por el delito de malversación de caudales públicos al autorizar una "cuarentena VIP" a cuatro empleados de la institución que dirigía.



La segunda audiencia de declaración de imputado será por otorgarle un contrato de supervisión de una obra a su tío.



Es por ello que los mismos hondureños que lo atacaron con "huevazos" el pasado 30 de septiembre, llegaron este jueves desde horas muy tempranas con pancartas que exigen justicia.

"Bográn, el pueblo te exige respuestas. ¿Quién te ordenó robar la salud y vida de la ciudadanía?", dice uno de los escritos en una cartulina fluorescente.



Otra de las consignas dicen: "Policías no repriman a los que denuncian, los robos también los afecta a ustedes"; "Bográn agarra huevos para decir quién te dio la orden de robar"; "MP, CSJ trabajen. Exigimos requerimientos para: Joh, Tábora, Oliva, Rubí y demás".



Al ser consultado por el caso del extitular de Invest-H, Briceño expresó: "Hoy debería de ocurrir que (Bográn) continúe preso, esa es la realidad. Lastimosamente estas dos acciones penales que ha incoado el Ministerio Público van a salir libres por eso estamos exigiendo que se hagan acciones más fuertes".



Agregó: "Él (Bográn) es responsable, directa o indirectamente en el caso de los hospitales móviles y las mascarillas. El pueblo hondureño exige justicia y vamos hacia eso".



"El pueblo hondureño sabe que nos han hecho circos, es por eso que estamos exigiendo que no queremos más circos y que queremos requerimientos fiscales no solamente contra los pequeños como el caso de Mario Zelaya de que quedó solo con el Seguro Social, queremos a los grandes", afirmó.



El líder de los indignados aseguró que el Ministerio Público debe actuar conforme a la ley. "Deben ir en contra de todos independientemente sea el presidente".

Posibilidades

Al inicio de la audiencia inicial, de acuerdo con la ley procesal penal, el juez concederá la palabra al fiscal para que explique y fundamente su requerimiento, y al defensor para que plantee lo que considere procedente a favor del imputado.



En seguida se iniciará con la evacuación de medios de pruebas, en este caso la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) planteará una serie de pruebas documentales, consistentes en las facturas del hotel capitalino en el que se hospedaron los empleados, testimonios, y pruebas testificales y periciales.

De su parte, la defensa de Bográn presentará las pruebas con las que buscarán desestimar la acusación.



Abogados penalistas y exjueces con experiencia en el ámbito penal entrevistados por EL HERALDO coincidieron que por tratarse de un caso con fuertes indicios de dolo y mediático, el juez emitirá un auto de formal procesamiento contra los dos imputados.