El covid-19 se concentra en menores de 50 años en el DC

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La relajación y el escaso cumplimiento de las medidas de bioseguridad estarían afectando a la población más joven del Distrito Central, según expertos.



Un análisis de la base de datos de EL HERALDO, que es alimentada con los informes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), devela cuáles son las edades más afectadas por el covid-19.



De los 19,206 casos confirmados por coronavirus en la capital, las edades con mayor reporte son las de 20 a 29 años al registrar 4,111 casos y representa el 21.9 por ciento de los contagios totales. Otra de las edades afectadas es la de 30 a 39 años, ya que tiene 4,807 contagios, es decir, un 25 por ciento de la enfermedad.



También se encuentran los de 40 a 49 años con 3,271 casos, reportando el 17 por ciento de los casos totales.



Estos son los más afectados, los otros rangos de edad también presentan casos, pero son menores.



La base de datos arroja además que el sexo masculino es el más afectado al reportar el 53 por ciento y el femenino un 49 por ciento.



La doctora Suyapa Sosa, presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital del Tórax, manifestó que los jóvenes son los más afectados porque no tienen el mismo cuidado que tienen los adultos.“En estos momentos los jóvenes son la mayor parte de los portadores asintomáticos y son sumamente contagiosos. Como no tienen síntomas andan libremente sin cuidarse como una persona mayor porque están asintomáticos”, explicó Sosa.Recomendó no descuidar las medidas de bioseguridad.