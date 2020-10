Con otros dos laboratorios buscan aumentar pruebas

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la apertura de dos laboratorios más de virología pretenden ampliar la cantidad de pruebas diagnósticas para pacientes con coronavirus.

Estos estarán ubicados en La Ceiba, Atlántida, y en Copán, para desahogar las unidades de San Pedro Sula y el otro para el resto de Cortés.

Está previsto que los dos nuevos laboratorios entren en función en tres meses, con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La jefa del Laboratorio Nacional de Virología, Mitzi Castro, dijo a EL HERALDO que están planificando estrategias con el objetivo de dar la mayor respuesta en el menor tiempo posible. “Tratamos que un hisopado que entra a Virología en 72 horas pueda tener su resultado”, especificó la microbióloga.

Añadió que lo que ocurría antes cuando se tardaban en procesar las pruebas PCR es cosa del pasado.

“El laboratorio era de vigilancia, eso quiere decir determinadas muestras a determinados pacientes, pero de la noche a la mañana fue de diagnóstico, entonces no se respondía por incapacidad si no porque teníamos que adaptarnos a hacer diagnóstico”, explicó Castro.

Indicó que cuentan con los reactivos e insumos para poder procesar las muestras de hisopado para PCR.

Asimismo, dijo que en esta semana se reactivará las funciones del laboratorio de San Pedro Sula porque ya se resolvieron los problemas.

“Nuestra proyección es procesar 2,000 pruebas PCR (diarias), pero hemos tenido inconvenientes, hemos procesado hasta 1,700, 1,500, pero no está a nuestro alcance”, comentó. Al consultarle por qué en siete meses de la pandemia no se ha logrado procesar 3,000 pruebas PCR diarias respondió: “Nosotros procesamos lo que ingresa y eso depende de lo que mandan las regiones sanitarias, hay que buscar esas 3,000 personas y la gente no está demandando, o muchas personas se van a los laboratorios privados y esos datos no se ponen en las estadísticas de la Secretaría de Salud”.

También se le consultó la razón por la que Honduras ocupa los últimos lugares de Centroamérica en procesar pruebas, Castro manifestó que en otros países pueden contabilizar las pruebas rápidas y no solo las PCR.

Castro anunció que en unas seis semanas contarán con 300,000 pruebas de antígeno para captar más casos en lugares postergados.

Lamentó que hay mucho relajamiento en la población y el virus seguirá circulando en el país, por lo que las personas deben seguir las medidas de bioseguridad como en un inicio.

