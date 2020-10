Sectores de Honduras sin electricidad este jueves 8 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Decenas de colonias de varios sectores del país estarán sin electricidad este jueves 8 de octubre de 2020, informaron autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



Los cortes se programaron desde las 8:00 de la mañana en la mayoría de las zonas. El consorcio y la ENEE detallaron que el servicio será restablecido hasta las 4:00 de la tarde.

A continuación el listado completo:

DISTRITO CENTRAL (De 8:00 AM a 4:00 PM)



Aldea Germania

Residencial San Sebatian

Aldea Santa Rosa

Colonia Cruz Roja

Colonia Santa Rosa

Colonia Folgar

Col Reynel Funez

Residencial El Manantia

Altos de Toncontín

Colonia Villeda Morales

Represa Concepción

Lodo Prieto

Colonia Rafaél Leonardo Callejas

Carrizal 1

Colonia Santa Isabel

Colonia Villa Franca

Colonia Buenas Nuevas

Colonia Brasilia

El Durazno

San José de Soroguara

Aquasplash

El Lolo

Plantel Aguázul

Lomas De Germania



GUAIMACA (De 8:00 AM a 4:00 PM)

Campamento

Aldea El Salto

Aldea El Nance

Aldea El Sanquin

Aldea Piedra Amarillas

Aldea Los Linderos

Aldea La Lima

Concordia

Barrio El Centro

Barrio Abajo

Barrio Arriba

Aldea El Portillo

Aldea Villa Vieja

Aldea Juan Francisco

Aldea El Tablón

Aldea Maranguiles

Lavaderos

Aldea Terrero Blanco

Aldea El Naranjal

Aldea Pedernalés

La Bolsa

Aldea Ojo de Agua

La Mina

Limones

Lepaguare



MARCOVIA, CHOLUTECA (De 8:00 AM a 4:00 PM)

La Joyada

La Lujosa

Los Llanitos

Santa Cruz

ColONIA Buenas Vista

Los Mangles

Punta Raton

Monjaras

Cedeño

El Botadero

Guapinol

Los Delgaditos

Azucarerá La Grecia

Azucarera Choluteca

Empacadora Santa Ines

Orolarva

Pueblo Nuevo

El Ojochal

El Marillal

Palo Herrado

Jocomico

Agua Caliente Pavaná

El Trapiché

Guanacastillo

El Copal

Empacadorá Litoral

Colonias Unidas

Barrio Iztoca

Colonia Arias

Carnilandia

Barrio Pacífico

La Redonda

Residencia Santa Elena

Colonia Altos del Guayabo

Gasolinera Uno Gualiqueme



ARADA, SAN NICOLÁS Y ATIMA (De 8:30 AM a 4:30 PM)

Guayabitos

Santa Cruz

La Cuchilla

San Manuel del Triunfo

El Descansadero

El Paso de Los Alapas

Cruz Grande

El Rersumidero

Choloma

El Porvenir

Linderos

Aldea Los Bu

Junta de Quebrada

Los Pinos

El Naranjo

Zapotillo

Río Frio

Agua Buena

La Haciendita

Quebrada Honda

Resumideros

Las Flores

Atima

Lempa

San Pedrito

San Rafael

San Pedrito

Berlin

Buena Vista,

Talanga

Nueva Victoria

Río Frío

Pacayal

Ceibita

Resumideros

Hierba Buena

Lagunitas

Alto Grande

El Campesinado

El Yeso

El Portillito

Los Llanitos

Camalotes

El Campo

Arada

Candelaria

Los Bu

San Manuel del Triunfo

El Volcán

Los Dantos

El Tular

Cablotales

Lempira

San Bartolo

El Naranjito



LITORAL ATLÁNTICO (De 8:00 AM a 4:00 PM)

Carbonales

Bonito Oriental

La Esperanza

Playa de Ganado

La Polla

Antigual

El Plantel

Machones

Gasolinera Uno Bonito

El Feo

Plantaciones de Standar Fruit Co.

iedra Blanca

Francia, Limoncito

Municipio de Limon

Plande Flores

Farallones

Icoteas

Parte de Corocito

Santa Rosa de Aguan

Dos Bocas

Miramontes

Las Lomas

Barra del Aguan

Agua Amarilla

Chapagua Tarros

Honduras Aguan

Margen izquierda

Río Claro

Quinto Batallon

Agropalma

Los Leones

Aceydesa

Cuyamel

Santa Elena

La Brea)

Tumbador

Marañones

Nueva Marañones

Guadalupe Carney

Silin

Moradel

Castilla

Puerto Castill

Empresa Nacional Portuaria)

Trujillo

Barrio El Centro

Río Negro

El Cerrito

Colonia Eduardo Castillo

La Quinta

El Centro

Limonal

El Naranjal

Buenos Aires

Conventillo

La Bolsa

Miramar

Colonia 18 de Mayo

Cristales

Barrio San Martin

Colonia Sixto Cacho

Colonia Manuel Bonilla

Sector de la Playa

Colonia 19 de Abril

Jericó

Colonia Los Maestros

Capiro

Centro Hospital Salvador Paredes

Centro Penitenciario

Municipio de Santa Fe

San Antonio

Guadalupe

Playas de Mojaguay

Cunda

Hidroelectrica Betulia

Betulia

Tocoa

Parte de Corocito

Palmichal

San José del Cinco

El Briche

El Briche

Quebrada de Agua

San José de Corrales

Quebrada de Arena

Salama

El Barro

Juan Antonio

La Nueva Suyapa

La Arenosa

Taujica

El Novillo

El 15

La 45

La Abisinia

El Tigre

Residencial Prado Verde

Toronjal

Doctores

Salomon 1 y 2

Fabio Ochoa

Aurora

Buenos Aires

Laureles

Alemán 1 y 2

Las Uvas

Génesis

El Centro

Municipalidad de Tocoa

La Colon

La Esperanza

Colonai 18 de Septiembre

Las Flores

Barrio Abajo

Hospital San Isidro

Bomberos.