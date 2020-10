Adolfo Facussé: hospitales móviles tienen defectos porque no fueron hechos por especialistas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Adolfo Facussé, cónsul honorario de Turquía en Honduras, aseguró que los hospitales móviles comprados por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) para atender la pandemia del covid-19 están llenos de defectos porque no fueron hechos por especialistas.



El también empresario reveló que "cuando estalló la bomba de los hospitales buscaron fábricas que no son especialistas en hospitales móviles, sino en furgones".



Asimismo, cree que nunca hubo intención -de parte de las autoridades- de suplirlos.

Tardanza

A criterio de Facussé las restantes cinco unidades tardarán en llegar y habrá aún más demora para ponerlos a funcionar, tal y como ha ocurrido con los primeros dos hospitales que llegaron en julio y que hasta la fecha siguen sin atender a la población infectada del virus.

Lea aquí: ¿Quién enlazó a Invest-H con las empresas Hospitales Móviles.com y ELMED medical Systems Inc?



“Si hubieran contratado firmas especializadas en esta labor estarían las cosas bien hechas, pero pensaron arreglar el problema con gente que no sabe del tema”, expresó en referencia a la espera para la instalación de las unidades en San Pedro Sula y Tegucigalpa.



Agregó que "estaban utilizando furgones usados y le dieron una mano de pintura para que se vieran bonitos, piensan que el pueblo hondureño es papo y no va reclamar".

Plagados de fallas

En los baños y la cocina brotan malos olores. En los techos se acumula agua. Algunas puertas se desploman. Hay fugas de presión en los módulos UCI. Se duda de las máquinas de anestesia, así que no se aceptaron. Las unidades no poseen manómetros de oxígeno.



Estas son varias de las decenas de fallas y observaciones recopiladas por la misión técnica de Invest-H que viajó a Turquía a supervisar la construcción de los restantes cinco hospitales móviles adquiridos por Honduras para la emergencia por el covid-19.



EL HERALDO tuvo acceso exclusivo al informe, a través de la solicitud de transparencia SOL-INVEST-H-92-2020, donde se documentan los hallazgos de la visita efectuada por los expertos, incluyendo 57 observaciones sobre deficiencias y errores.

Vea aquí: Equipo incorrecto, golpes y hasta goteras: Las fallas detectadas en hospitales móviles



Sin embargo, EL HERALDO también tiene en su poder, de forma exclusiva, un segundo informe elaborado por un equipo de expertos con acceso a información del proyecto que da cuenta que estos hospitales cargan con una serie de desperfectos y errores mayores, conocidos por el propio fabricante, al grado que pueden causar “serios daños” y “la propagación de enfermedades graves”.



Este documento, de carácter confidencial y del cual solo se transcriben sus hallazgos por seguridad de los autores, detalla errores significativos en el sistema eléctrico, la ventilación y filtración del aire, la generación de oxígeno y hasta el ensamblaje de los contenedores.