Invest-H no recibirá ningún hospital móvil si no se corrigen fallas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A raíz de las decenas de fallas y observaciones de los cinco hospitales móviles restantes expuestas por EL HERALDO tras acceder a un informe exclusivo, a través de la solicitud de transparencia SOL-INVEST-H-92-2020, la Comisión Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) aseguró que no recibirá ningún módulo médico en mal estado.

"Invest-H asume de forma responsable que no recibirá ningún módulo hospitalario que no cumpla con las condiciones contractuales y si el proveedor no cumple con la subsanación, Invest-H recurrirá a los mecanismos legales para solicitar el cumplimiento del contrato", señala el comunicado.

El comunicado de Invest-H que confirma el hallazgo de fallas en los cinco hospitales móviles restantes.



El informe de la misión técnica de Invest-H, que viajó a Turquía, revela 57 hallazgos importantes sobre los hospitales móviles que Honduras continúa esperando a pesar de haber sobrepasado los 80 mil casos de coronavirus. La mayoría de las observaciones se refieren a los desperfectos y fallas. Todo fue documentado con sus respectivas imágenes.

El documento además precisa errores significativos en el sistema eléctrico, la ventilación y filtración del aire, la generación de oxígeno y hasta el ensamblaje de los contenedores.



Fueron los expertos Sireya Díaz y Carlos Maldonado de Invest-H y la ingeniería biomédica Ericka Meléndez, quienes viajaron a Ankara, Turquía, del 28 de agosto al 3 de septiembre, para constatar la condición de los módulos.

Otro informe técnico

La Unidad Investigativa de EL HERALDO además obtuvo otro informe técnico respaldado por expertos. El documento avala las fallas técnicas expuestas por la misión que viajó a Turquía, pero además expone errores mayores que podrían provocar “serios daños” y “la propagación de enfermedades graves”.

Siguen retrasos

Mientras se conocen más fallas en los hospitales que aún no llegan al país, la población además se pregunta por qué siguen sin entregarse los módulos que ya están en el territorio nacional y que tendrían que estar en funcionamiento hace meses.

La entrega del de Tegucigalpa depende de las pruebas eléctricas por sala y la instalación física en un 80 por ciento.

A nivel general explicó no son desconocidos los atrasos que se han tenido en el hospital móvil de San Pedro Sula, pero es justo solucionar los contratiempos que serían la calibración del sistema de aire de las salas de cuidados intensivos.



La Secretaría de Salud informó a EL HERALDO que asumirá la responsabilidad total de los hospitales sin precisar si ya se tiene al personal y a los directores que manejarán los centros móviles.