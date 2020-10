Edgar Ayala, del motocross a la vicealcaldía de Midley, Miami

Yeny Sarmiento

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Cuando corría a la hora del recreo junto a sus compañeros de escuela en un predio aledaño a la Embajada de Estados Unidos, que décadas atrás se ubicaba en la subida a El Picacho, el hondureño Edgar Ayala jamás imaginó que llegaría a ser vicealcalde de una ciudad de Miami en Estados Unidos.



Hoy, este hondureño va por su cuarto período como vicealcalde de Midley, una ciudad del condado de Miami-Dade.



Padre de cinco hijos, tras un matrimonio de 27 años, Edgar se autodescribe como "una persona de barrio, una persona común, que todavía vive, respira y anhela todo lo de Honduras".

Nació en el hospital San Felipe y creció en barrio El Reparto por Arriba donde recuerda la vista hacia el centro de la capital.

"Una de las cosas que aprendí mientras

corría a nivel centroamericano, era que

si salía de Centroamérica debía procurar

salir con mi pasaporte" Edgar Ayala





Edgar comenta a Diario EL HERALDO que antes de salir de Honduras su pasión eran las motocicletas. "Corría motocross y moto enduro, no porque tuviera dinero, lo hacía por pasión como un corredor de barrio".

Su talento con estos automotores de dos ruedas lo llevó a que Yamaha (Ultramotor) lo patrocinara. "Empecé a correr motocross para Yamaha de Honduras porque ellos vieron que era una persona que corría con amor y me dieron una oportunidad".

Una foto de antaño en la que posa junto a sus compañero de motocross.



Fue así, por esas extrañas vueltas de la vida, que Edgar terminó conduciendo la motocicleta de motocross que en algún momento corriera Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente Maduro (2002-2006), antes de su trágica muerte.

"Una de las cosas que aprendí mientras corría a nivel centroamericano, era que si salía de Centroamérica debía procurar salir con mi pasaporte".

El amor siempre estuvo cerca

El hondureño confiesa que se enamoró de la hermana de uno de sus compañeros del colegio, el Instituto Central Vicente Cáceres, pero ella vivía en Estados Unidos y cuando cupido lo flechó decidió aplicar a una visa en la Embajada Americana para irse tras ella. Para su fortuna le dieron una visa múltiple.



"Pienso que el motocross me abrió muchas oportunidades; cuando vieron mi currículum de mis salidas a toda Centroamérica eso ayudó".

Pero antes de migrar a Estados Unidos, el catracho laboró como mesero en el antiguo Hotel La Ronda, también en eventos de las sedes diplomáticas y algunos de esos trabajos fueron precisamente en la casa del embajador estadounidense.

Lo que más extraña: Añoro todo...vivo, respiro,

anhelo todo de Honduras,

ver la montaña de

Cantagallos y Suyapa,

todo eso se extraña...





"Cuando me dieron mi visa me vine con mi paquete de sueños, como todo el mundo. Quería comprar y vender carros, tener una licencia para exportarlos", comenta a EL HERALDO.



Pero al verse sin dinero y en un país extranjero, comprendió que tenía que trabajar de lo que se pudiera, "tenía mi familia y la responsabilidad de definir mi estatus".



Después de un tiempo logró su residencia, aunque reconoce que no fue tan fácil. "La gente que se viene sin papeles son dignas de admirar porque se abren camino con muchas dificultades, y aunque muchas veces lo logran se ven limitados en la residencia y ciudadanía, eso no les permite después abrirse puertas para ser un oficial electo".

Cercano a la comunidad latina

Edgar fue elegido vicealcalde de la ciudad de Midley por primera vez en 2012 para un periodo de dos años, luego fue reelecto por dos años más. Gracias a su dedicación y cercanía con la comunidad que está integrada por cubanos, americanos e hispanos -al concluir ese gobierno- lo reeligieron por un nuevo periodo (2014-2018).



En 2018 se presenta nuevamente a la contienda y asume un nuevo período hasta 2022. Actualmente está desempeñando su cuarta administración.

Si bien este capitalino está desarrollando su carrera política y de servicio en los Estados Unidos no olvida sus raíces.





El año anterior fue reconocido por el gobierno hondureño, pero para Edgar Ayala lo que más lo motiva es "haber vuelto a Honduras, estar ahí y compartir con la gente, hacer compromisos con ellos tratando de buscar como ayudarlos".

Tras 26 años de vivir en Estados Unidos actualmente mantiene contacto con el nuevo consul en Miami. "He estado de voluntario de un consulado móvil en Orlando y compartí con una gran cantidad de hondureños, gente con la que me dio un gran gusto estar".



Al consultarle que es lo que más extraña de Honduras nos dice que añora "todo...vivo, respiro, anhelo todo lo de Honduras, tengo la sensación de pararme en la esquina del barrio y dejar ir la mirada para ver la montaña de Cantagallos, Suyapa, todo eso se extraña...las paletas, salir de mi casa en bicicleta o en moto para el Piligüín".



Si bien este capitalino está desarrollando su carrera política y de servicio en los Estados Unidos no olvida sus raíces.