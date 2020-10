Trump pide no temer al covid-19 horas antes de salir del hospital

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hospitalizado por covid-19, anunció que será dado de alta este lunes a las 6:30 de la tarde, y pidió a sus conciudadanos no tenerle miedo al nuevo coronavirus.



"Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 18H30. ¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo al covid. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes", tuiteó Trump, hospitalizado el viernes horas después de anunciar su contagio.



"¡Me siento mejor que hace 20 años!", añadió el mandatario, de 74 años.



Poco antes, la Casa Blanca anunció que el médico de Trump, Sean Conley, emitirá un nuevo parte sobre la salud del presidente.



El jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, destacó en la mañana que la salud del mandatario seguía mejorando.

Vea aquí: Filtran fotos de la suit presidencial donde Trump se recupera del covid-19



Sin embargo, crecía la polémica por las precauciones, o la falta de precauciones, tomadas por la Casa Blanca y la familia Trump para evitar los contagios.



Tres días después de la internación de Trump, su secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, anunció este lunes que tiene el virus, pero sin síntomas, tras "dar negativo de manera constante" en las pruebas desde el jueves. Ese día, la infección de la asistente presidencial Hope Hicks hizo encender las alarmas.



McEnany, quien dijo que se pondrá en cuarentena y continuará trabajando en forma remota, es el caso de covid-19 más reciente en el círculo del mandatario.



El listado incluye a la primera dama, Melania Trump, al gerente de la campaña Trump 2020, Bill Stepien; a la asesora de Trump Kellyanne Conway; al exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie; a la titular del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel; y a tres senadores republicanos (Mike Lee de Utah, Thom Tillis de Carolina del Norte y Ron Johnson de Wisconsin), así como el ayudante personal de Trump, Nick Luna.

Tuits tras paseo

A pesar de esto y de los muchos interrogantes sobre la salud de Trump luego de mensajes oficiales confusos el fin de semana, el mandatario dejó en claro su intención de regresar a la campaña para los comicios del 3 de noviembre, en la que el demócrata Joe Biden lidera la carrera por unos 8 puntos porcentuales, según el promedio de encuestas nacionales.



Lo hizo disparando 15 mensajes en mayúscula en 30 minutos en su cuenta en Twitter, destacando lo que considera los éxitos de su gobierno.



"MERCADOS BURSÁTILES EN ALZA. ¡VOTEN!". "EL EJÉRCITO MÁS FUERTE. ¡VOTEN!". "LEY Y ORDEN. ¡VOTEN!". "LIBERTAD RELIGIOSA. ¡VOTEN!". "EL MAYOR RECORTE DE IMPUESTOS DE LA HISTORIA Y OTRO POR VENIR. ¡VOTEN!". "FUERZA DEL ESPACIO. ¡VOTEN!". "LUCHA CONTRA LOS CORRUPTOS MEDIOS DE NOTICIAS FALSAS. ¡VOTEN!".

Mire aquí: Desde el hospital y con una cascada de tuits, Donald Trump pide el voto



La avalancha de tuits de Trump tuvo lugar tras su breve salida el domingo del hospital para saludar a sus seguidores desde un automóvil, lo que desató una controversia sobre los riesgos para su salud y la de sus guardaespaldas.



Un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, aseguró que habían tomado las precauciones "apropiadas" para proteger a Trump y al personal de apoyo. Pero expertos en salud cuestionaron duramente la salida, considerándola "una locura".



El paseo había sido anunciado por el propio mandatario en un video divulgado poco antes en Twitter en el que dijo que había aprendido "mucho sobre covid".



El diagnóstico de covid-19 de Trump puso más que nunca sobre el tapete la cuestionada gestión del presidente de una pandemia que se ha cobrado la vida de más de 209,000 estadounidenses, y provocó un duro golpe a la economía de la primera potencia mundial.

Biden en Florida

En el entorno de Trump reinaba un optimismo prudente sobre el estado de salud del presidente, aunque su médico, Sean Conley, admitió que el mandatario estuvo más grave de lo informado inicialmente.



El domingo, Conley dijo que Trump había necesitado oxígeno suplementario el viernes y reconoció que no había revelado este incidente el sábado para proyectar una imagen "optimista". Ese día, Meadows confió a periodistas que las 24 horas precedentes del mandatario habían sido preocupantes.



Conley también indicó que el sábado se había producido otro episodio de baja de oxígeno. Y que ese mismo día, los médicos le dieron dexametasona, un corticoide eficaz para manifestaciones graves de covid-19, además del antiviral remdesivir y del cóctel experimental de la empresa Regeneron, que le fueron administrados a partir del viernes.



Por su parte, Biden inicia la semana con un viaje a Florida, un estado crucial para ganar las elecciones, tras anunciar el domingo que su prueba covid-19 había dado nuevamente negativa.



Con Trump internado, y Biden a poco de cumplir 78 años, el interés por sus compañeros de fórmula ha crecido, con lo cual el debate entre los candidatos a la vicepresidencia previsto para el miércoles entre el republicano Mike Pence y la senadora demócrata Kamala Harris cobra mayor relevancia.



Resta por saber cómo seguirá la salud de Trump y si podrá participar en el próximo duelo televisado con Biden programado para el 15 de octubre.