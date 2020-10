Sin Rumbo, un mágico lugar para desconectarse y encontrarse con la naturaleza

FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.- Si usted, querido lector, es un devorador de libros, un amante del buen café y le encanta abrir una botella de vino para celebrar, aunque no haya nada que festejar, entonces Sin Rumbo, es el lugar ideal para que por un momento se desconecte de la realidad, desarrolle cada una de estas actividades y se deje consentir por la naturaleza.



Con una vista imponente que cautiva a quien se atreve a vivir esta fascinante aventura, Sin Rumbo, ubicado en el pintoresco municipio de Valle de Ángeles, se ha convertido en un sitio mágico.



En medio de la incertidumbre ocasionada por la pandemia del covid-19, muchas personas han decidido visitar este sector montañoso, pues han entendido que es momento de darle un respiro al alma.



Es propicio mencionar que Sin Rumbo cuenta con acogedoras cabañas, por lo que si usted desea amanecer en este fresco lugar perfectamente puede hacerlo, pero antes, no olvide realizar una reservación llamando al +504 9788-9286

Estas son algunas de las cabañas que usted podrá encontrar en Sin Rumbo.







La inolvidable experiencia que Sin Rumbo le promete, usted puede disfrutarla en familia, con amigos, con alguien muy especial y por qué no en soledad.

El poder del emprendimiento...

Lo que para Raúl Munguía, fundador de Sin Rumbo, inició siendo un sueño ahora se ha transformado en un ejemplo de emprendedurismo.



“Sin Rumbo, es un lugar para desconectarse por completo. Aquí no hay señal, no hay WiFi. La idea es que las personas que vengan disfruten de esta vista y hagan lo que tanto les gusta, leer un libro, tomar café, vino o chocolate y disfrutar la compañía de alguien especial”, explica con mucho entusiasmo el aventurero y emprendedor Raúl Munguía.



Para Munguía, emprender es “un deporte extremo” y enfatiza que debemos tomar nuestros riesgos y permitirnos cambiar con el crecimiento que nuestro negocio vaya teniendo.



De esta manera, el visionario catracho demuestra a simple luz el porqué Sin Rumbo es el lugar favorito de muchos hondureños y extranjeros; en este sector está plasmado lo que él es, una persona llena de sueños y que no le teme al fracaso.

¡Olvídese de la rutina y encuéntrese con la naturaleza!

Atrévase a experimentar la paz y calma que solo la naturaleza le puede ofrecer. El solo hecho de observar un paisaje verde le puede levantar el ánimo y darse cuenta que la vida marcha tan rápido, que en ocasiones, no valoramos esas cosas sencillas que tenemos frente a nosotros.



Respirar en un lugar lejos de la ciudad y sentirnos libres es una experiencia que todos en algún momento debemos sentir.



Ya es tiempo que salga de la rutina y se deje sorprender por todos esos admirables atardeceres que en muchos instantes de nuestra vida han pasado desapercibidos.





En Sin Rumbo puede apreciar hermosos amaneceres y atardeceres.







Visite Sin Rumbo y viva una experiencia que seguramente quedará grabada en su corazón. Recuerde que este lugar es el escenario idóneo para que escuche su música favorita, capte las mejores imágenes, obtenga las selfies más bonitas y descubra lo que la naturaleza puede ocasionar en usted.