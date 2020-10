José Eduardo Derbez revela qué sintió tras dar positivo al covid-19

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Jose Eduardo, hijo de Eugenio Derbez, reveló el martirio que vivió tras haberse contagiado de covid-19.



Fue a través de un video en su cuenta de YouTube que explicó las razones que lo llevaron a ausentarse durante tanto tiempo de las redes sociales.



Según confesó José Eduardo siempre tomó las medidas de bioseguridad para evitar contraer la enfermedad y solo salía cuando se retomaron las grabaciones de la serie "Renta congelada" de Televisa.



“Yo empecé de nuevo a cuidarme, a no salir, a no ver a nadie, a estar en mi casa encerrado. Por lo mismo de que fumo yo traía mucho ese miedo de contraer el covid y ponerme mal, ponerme grave”, confesó.



Sin embargo, dijo que fue tras salir del país por un viaje de trabajo que contrajo la enfermedad.

"De regreso al aeropuerto -igual estuve tomando muchas precauciones- pedí algo de comer, y en cuanto regreso, regresé a la Ciudad de México, un jueves… El domingo en la noche, comienzo a sentirme mal. Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta, mareado, un dolor de cuerpo muy fuerte, ni siquiera podía agarrar el celular porque me dolían mucho las articulaciones, mucho los pies, las manos, el dolor de cabeza seguía, sudaba mucho, me dolía la garganta”, relató.



Reveló que al día siguiente se hizo los exámenes correspondientes y al recibir el resultado que daba positivo se asustó. "Me puse muy mal, me espanté mucho... Lloré bastante, me angustié. No sabía cómo decirselo a mi familia, no sabía cómo contarles, sobre todo ya que me había cuidado tanto durante tanto tiempo ... Obviamente tuvo que ser en el aeropuerto, no sé en qué momento, pero fue en el aeropuerto”.



Derbez aseguró que no le fue tan mal luchando con la enfermedad y que los primeros cuatro días fueron los más difíciles.

Ahora se encuentra bien de salud y siempre mantienen las medidas de bioseguridad.