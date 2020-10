Carlos Madero: Reactivación económica, salud y elecciones son prioridad

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La reactivación económica, el fortalecimiento del sistema de salud y un proceso electoral transparente son sus prioridades, afirma Carlos Alberto Madero al asumir como titular de la Secretaría de Coordinación General del Gobierno (SCGG).

En entrevista con EL HERALDO, Madero reconoce que hay una deuda por el bienestar social y económico de la población. En ese sentido, prevé que en dos semanas estén listos los dos primeros productos de apoyo para personas y empresas.

También habla sobre la corrupción, migración y política.

A continuación la entrevista:

Al asumir su cargo como coordinador general de gobierno, ¿cuáles son sus mayores retos, tomando en cuenta la coyuntura actual?

El mayor reto y la visión que tenemos ahorita, al tomar este cargo es que, efectivamente, podamos tener una reactivación económica y social lo más rápido posible.

El gran reto de cómo hacemos que tanto los pobres, que son a quienes les ha pasado la factura más grande de esta pandemia, tengan acceso a un ayuda social, rápido.

Efectivamente, también la pandemia va a dejar desempleo y necesitamos apoyar a los emprendedores, a los que perdieron su trabajo porque necesitamos activar la demanda de bienes y servicios.

La activación de la economía es fundamental, sobre todo, el acceso a que las microempresas puedan refinanciar sus préstamos y tener capital de trabajo porque generan el 70% de los empleos.

¿Específicamente qué tipo de medidas?

Hemos sido exitosos con los programas de aporte solidario a los trabajadores, transferencias electrónicas al sector transporte. Vamos a masificar los programas como Vida Mejor, que dan transferencias porque tenemos que ayudar. Probablemente tendremos billeteras electrónicas rápidamente para poder dar subsidios a la población que está en riesgo.

Por otro lado, vamos a tener que estructurar programas que permitan a las empresas consolidar sus deudas y obtener su capital de trabajo.

Paralelamente vamos a fortalecer el sistema de salud, se crea un servicio de atención primaria con una red pública sumamente grande. Necesitamos el apoyo de la población, haciendo uso de las medidas de bioseguridad.

¿Cómo financiará estos programas el gobierno?

El problema no solo lo tiene Honduras, sino todos los países del mundo. Vamos a ir buscando avenidas con la cooperación internacional para cada programa y proyectos. Vamos a tener que ser creativos, vamos a tener que pensar fuera de la caja.

¿Qué mandato le pidió ejecutar el Presidente?

El presidente (Juan Orlando) Hernández nos ha encomendado participar en una activación económica y social que ayude al pueblo hondureño a pasar esta crisis, que es urgente.

Vamos a hacer una inversión muy grande, casi 57,000 millones de lempiras distribuidos en inversión en infraestructura, protección social y energía. Transversalmente será una prioridad el proceso electoral, queremos que sea transparente conforme a la ley y eso es muy importante.

¿El gobierno se compromete a generar estabilidad?

Los hondureños estamos llamados a abocarnos a una fiesta cívica. A la política la tenemos que empezar a ver como un instrumento para que nos podamos acercar a las personas. Particularmente creo que el proceso electoral es fundamental, es parte de la vida democrática de Honduras y tiene que darse y que ganen los candidatos que presenten sus mejores propuestas. Honduras necesita que entremos en un proceso responsable y donde no sea el odio, sino que sea la unión lo que marque el proceso electoral.

¿Cuáles son los ejes principales del Gabinete de Reactivación Económica que usted coordina?

En el tema de reactivación, primero va ser la generación de empleo, una fuerte inversión pública en infraestructura;

desarrollo económico y bienestar de la población. Esos son los ejes que van a regir el gabinete, que son esenciales y cada uno de ellos tendrá programas específicos.

¿Cuándo espera tener los primeros resultados?

Se necesita avanzar rápido, probablemente en las siguientes dos semanas ya tengamos los primeros productos que salen del gabinete y esperamos que lleguen masivamente a la población. Vamos a tener dos tipos de productos. Uno tiene que ver con apoyo a la gente, bonificaciones a través de la billetera electrónica y apoyar a los trabajadores independientes. Igual tendremos productos dirigidos a la reactivación de empresas, que tienen que ver con accesos financieros.

El Congreso Nacional también tiene una ley en discusión que permite a las empresas reestructurar sus deudas, esto es parte de lo que este gabinete va a ir trabajando.

¿Será un proceso equitativo y justo sin tintes políticos?

La visión es que puedan participar todos los hondureños, absolutamente todos necesitan una ayuda. No es el momento para hacer política de ninguna forma con los programas que el Estado va a estructurar.

¿Cómo piensa impulsar reformas para la reducción de la pobreza, el desarrollo económico y la estabilidad política?

Esa es la prioridad más grande del gabinete, poder estructurar productos que lleguen a la gente y que las personas puedan sentir ese bienestar social. Eso llevará muchas aplicaciones de políticas públicas que se estarán dando a conocer en los siguientes días.

¿Qué plan tiene el gobierno para atacar las causas de la migración?

El tema de migración no es tema nuevo, ha estado presente en la sociedad hondureña por mucho tiempo, tiene diversas motivaciones. Hay motivaciones económicas, que es lógico, otras que tienen que ver con el empleo, con seguridad, pero hay otras que tienen que ver con política.

Pero, ¿qué salida tienen aquí los hondureños?

Hay que atacar los problemas sensibles de las familias, como es el ingreso, y en eso vamos a estar cooperando. El problema de raíz esta acá y tiene que ver con la forma o mecanismo de generar bienestar para la población. Lo que recomendamos es que vaya a los programas de migración ordenada para no exponerse.

Como un alto funcionario del gobierno, ¿qué puede decirles a los hondureños que reclaman dónde está el dinero por los actos de corrupción?

Si alguien ha hecho un acto de corrupción, debe ser llevado a los órganos de justicia para demostrar y que el sistema de justicia haga lo que tenga que hacer. La corrupción no puede ser tolerable, no es un tema que podemos compartirlo. Cada quien es responsable de sus actos y debe responder ante la justicia para que se resuelva conforme al derecho y de forma imparcial.

¿Considera justo el clamor popular?

Es totalmente justo. Que se manejen con transparencia los fondos es un principio y todo mundo tiene que respaldarlo. Nadie debe tolerar la corrupción, es un flagelo que se debe atacar y depende mucho de un sistema de justicia que la imparta con prontitud y con todos los mecanismos.

¿Qué experiencia le deja su cargo como secretario de Trabajo?

Me dio una experiencia, sobre todo, en temas de gobernabilidad. En los últimos siete años me tocó hacer las negociaciones plurianuales del salario mínimo, que son un paso grande en las relaciones obrero-patronales. También estuve al frente de varios conflictos en tema de gobernanza; negociaciones con salud, conflictos con transporte, las antorchas. Ha sido una experiencia bastante grande en gobernanza y conflictividad. También pudimos hacer leyes a favor de los trabajadores.

¿Se considera el conciliador o mediador dentro de este gobierno?

Dios es el que le ayuda a uno en estas cosas. Yo me considero cristiano y creo yo que a través del diálogo social se logra. Efectivamente me ha tocado mucha gestión de conciliación, pero yo creo que viene de la ayuda de Dios, no es algo que uno pueda tenerlo nato.

¿Cree que pudo haber hecho más por el empleo y la seguridad social?

Creo que sigue habiendo una deuda en temas de un mejor sistema de seguridad social. Honduras se merece tener una mejor justicia social, un sistema mucho más inclusivo. El modelo actual de seguridad social es muy básico y está dirigido a las minorías, no a las mayorías. Igual desde la coordinación de gobierno seguiremos impulsando este tipo de reformas para que se puedan cumplir.