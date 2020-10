"¡Con su ayuda, me siento bien!", le dice Trump a los médicos y enfermeras

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows (R), observa cómo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se aleja de Marine One mientras llega al Centro Médico Walter Reed en Bethesda, Maryland. Foto: Agencia AFP.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado -a través de su cuenta de Twitter- que con la ayuda de los médicos y enfermeras que lo atienden se siente bien.



"Los médicos, enfermeras y TODOS en el GRAN Centro Médico Walter Reed, y otros de instituciones igualmente increíbles que se han unido a ellos, son INCREÍBLES !!! Se ha logrado un tremendo progreso en los últimos 6 meses en la lucha contra esta PLAGA. ¡Con su ayuda, me siento bien!", escribió el mandatario.

Trump, permanecía hospitalizado tras contagiarse la covid-19, aunque dijo estar "bien", luego de que la espectacular noticia detuviera en seco su campaña a un mes de las elecciones del 3 de noviembre.



Tras no ser visto en público desde su sorpresivo anuncio en la madrugada del viernes de que él y su esposa Melania se habían contagiado el coronavius, el mandatario salió al final de la tarde de la Casa Blanca caminando, sin decir una palabra y portando una mascarilla para ser trasladado en helicóptero al hospital militar de Walter Reed, en las afueras de Washington.



En un video de 18 segundos grabado en la mansión presidencial y difundido poco después en Twitter, Trump anunció su hospitalización y dijo que "estoy muy bien".



"Pienso que todo va bien. Gracias a todos. AMOR!!!!", tuiteó a la medianoche.

Según su portavoz, Kayleigh McEnany, la hospitalización, que debe durar unos días, se decidió por "precaución". Trump trabajará "desde las oficinas presidenciales" del hospital, precisó.



McEnany indicó luego que el mandatario estaba recibiendo el antiviral remdesivir y que "no necesita oxígeno suplementario".



La incertidumbre se cierne sobre la campaña de reelección del mandatario republicano, rezagado en las encuestas frente a su rival demócrata Joe Biden.



Trump no bebe ni fuma. Pero con 74 años y más de 100 kilos es considerado población de riesgo ante el coronavirus, que deja más de 207.000 muertos en Estados Unidos, el país más afectado en términos absolutos por la pandemia.



El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, indicó que el 45° presidente de Estados Unidos, con "fatiga" y de "buen ánimo", recibió una dosis del cóctel de anticuerpos Regeneron, un tratamiento intravenoso que se encuentra en etapa de ensayos clínicos y no obtuvo aún luz verde de los reguladores.

Los expertos destacaron el peligro de administrar al hombre más poderoso del mundo un medicamento prometedor, pero sobre el cual hay pocas pruebas sobre los posibles efectos secundarios.



Con pacientes de edad avanzada "generalmente soy muy cauta con cualquier cosa que sea experimental", dijo a la AFP Carla Perissinotto, una geriatra de la Universidad de California en San Francisco.



Trump, que no dejó de minimizar los riesgos de la pandemia y multiplicó sus mítines con frecuencia en desmedro de las reglas sanitarias, fue testeado tras el positivo de su cercana colaboradora Hope Hicks, que viajó con él martes y miércoles.



Los funcionarios de la Casa Blanca, aunque evocan "leves síntomas", insisten en que el mandatario, que se jacta de tener una salud de hierro, sigue controlando al país.



"Obviamente se lo toma en serio, pero es un luchador, sé que sigue trabajando", dijo a Fox News su hijo Don Junior.

Se detiene campaña de Trump

La campaña de Trump se detuvo. Su equipo anunció que todos los eventos previstos serán virtuales o se postergarán temporalmente.



El mandatario es criticado por su manejo de la crisis sanitaria en el país. Es acusado de falta de empatía hacia las víctimas del virus y de enviar mensajes contradictorios sobre su gravedad, los tratamientos y las recomendaciones de los expertos para contenerlo, especialmente el uso de tabapocas.

Luego de desear una "pronta recuperación" a Donald y Melania Trump, Biden, que dio negativo al virus, asomó un golpe.



"No se trata de hacerse el duro. Se trata de hacer su parte. Usar mascarilla no solo lo protege a uno sino a quienes nos rodean", dijo el aspirante demócrata de 77 años en un evento en Grand Rapids, en Michigan, un estado clave para llegar a la Casa Blanca.



Biden, que fue blanco de las inclementes mofas de Trump por cuidarse del coronavirus, mantuvo sus eventos de campaña tres días después de compartir escenario del primer debate presidencial. El segundo duelo, previsto para el 15 de octubre, en Miami, está en duda, dependiendo de la evolución del mandatario.



Más allá, algunos observadores ya se interrogan sobre las consecuencias institucionales de un impedimento hipotético para que Trump siga adelante: el vicepresidente Mike Pence tomaría las riendas del país y de la campaña republicana.