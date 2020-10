Natalia Barulich aclara su relación con Neymar y reacciona a "Hawái", la canción de Maluma

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras la polémica formada en torno a un supuesto triángulo amoroso entre el futbolista Neymar, su amigo Maluma y la exnovia de este último, Natalia Barulich, ella decidió romper el silencio de una vez por todas y aclarar cuál es el vínculo que tiene con cada uno de ellos.



Además, la modelo aprovechó la oportunidad para hablar sobre la canción "Hawái" uno de los últimos éxitos de Maluma, el cual muchos opinan que fue inspirado en su relación y está dedicado a Barulich.



Fue durante una entrevista con el programa Ventaneando, que la joven con ascendencia cubana habló sobre los rumores que la han puesto en el ojo del huracán desde hace meses y que la señalan como la responsable del distanciamiento entre las estrellas del fútbol y de la música.

Barulich, fue clara al mencionar que con el atacante del París Saint Germain solo tiene una bonita amistad y que prefiere dejar atrás todo lo que tenga que ver con el cantante colombiano, aunque no se arrepiente de dicha relación amorosa.



“Yo lo adoro, es una gran persona, es un gran amigo, siempre ha sido un tipazo y es una gran persona en mi vida”, respondió ante su vínculo con Neymar.



Natalia dijo sentirse confundida ante la postura de muchos medios de comunicación que anunciaron una relación amorosa entre ellos, ya que no hay razones para creer que hay algo más que una amistad; aunque lo cierto es que han sido vistos muy juntos desde su ruptura con Maluma hace aproximadamente un año.



"No, es un gran amigo y no sé porque los medios piensan que estamos juntos, sólo porque algunas veces una modelo tiene una sesión fotográfica con un futbolista o basquetbolista... eso sólo fue una sesión fotográfica. Tengo mucho respeto hacia él y él es grandioso y siempre lo veo cuando estoy en París, cuando estoy en Europa. Tenemos una gran relación, pero no es lo que todo el mundo piensa”, aseguró, al tiempo que se refirió a la famosa portada de la revista "Bazaar" en la que se ve al atacante del PSG sobre el suelo y a Natalia con uno de sus pies sobre él.

Maluma, en el olvido

La joven de 28 años también fue interrogada sobre su relación con su exnovio colombiano y su opinión sobre la canción "Hawái" que se ha colocado en los primeros lugares de reproducción en los últimos días.



"Eso está en el pasado y quiero dejarlo ahí, porque esa fue una experiencia en mi vida, de la cual no me arrepiento, pero es momento de superar eso y nosotros estamos separados desde hace un año”, dijo.



Y sobre la canción dijo: "no creía nada al respecto. No sé si me la dedicó a mí, escuché que sí, también escuché que no, y la verdad no me importa".

