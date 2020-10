Adiós K-pop: Blackpink quiere dominar ahora el pop  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Cuatro años después de que debutaron como el próximo grupo sensación femenino en la escena del K-pop, los elevados sueños de BLACKPINK en la música han rendido frutos.



Concierto en Coachella. Listo. Canción con Lady Gaga. Listo. Colaboración con Selena Gomez. Listo. Un verso de Cardi B. Listo.

Su siguiente gran objetivo era lanzar su primer álbum de larga duración después de presentar sencillo tras sencillo con el que esperan mostrar un lado más profundo y personal del grupo.



Valientemente titulado “The Album”, el proyecto de ocho canciones que debuta el viernes resalta todas las cosas que han hecho famosas a BLACKPINK: canciones grandes y explosivas que mezclan sonidos de pop, electrónica, hip hop, dance y trap.



“Teníamos tantas cosas que revisar. Cuando se trata de una canción, el video, la coreografía, la moda, los visuales todo se une”, dijo Jennie, de 24 años, en una entrevista con The Associated Press. “Nos dio suficiente tiempo para perfeccionar todo y convertirlo en algo propio”.



BLACKPINK —que también incluye a Rosé, Jisoo y Lisa — debutó con los sencillos “Boombayah” y “Whistle”, que rápidamente dominaron las listas de música sudcoreana. Tuvieron éxito con otras canciones y debutaron en la lista Hot 100 de Billboard en 2018 con el sencillo certificado oro “Ddu-Du Ddu-Du”, que tiene más de un billón de vistas en YouTube, y con “Kiss and Make Up”, una colaboración con la estrella británica Dua Lipa. Un año más tarde casi llegaron al Top 40 con “Kill This Love” mientras que un par de EPs alcanzaron el Top 40 en la lista de álbumes 200 de Billboard.



Tuvieron una gira mundial el año pasado, y llegaron a arenas estadounidenses como The Forum en Inglewood, California, y el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Y también se convirtieron en el primer grupo de K-pop que se ha presentado en Coachella.

Esos momentos las han preparado para “The Album”, grabado parcialmente durante la pandemia. Fuera de los grandes beats y sus llamativas coreografías, las integrantes de la banda querían profundizar en las canciones.



“Sentía que tratamos de poner tantas personalidades de nosotras como pudiéramos en el álbum. Tenemos canciones muy personales, canciones que están un poco más cerca de nuestros corazones, que cuentan nuestra historia un poco más”, dijo Rosé, de 23 años. “Las canciones personales se tardan un poco más en grabar, definitivamente. Queríamos poner nuestra alma en el estudio de grabación. Se trataba de nosotras siendo muy vulnerables. Escuchamos que nuestros fans pueden sentir eso también”.



Su primer sencillo, “How You Like That”, rompió un récord en YouTube al mayor número de vistas en 24 horas para un video musical (sus colegas de BTS lo rebasaron después); la canción se llevó el premio a canción del verano en los Premios MTV a los Videos Musicales 2020 y se convirtió en su primera canción en el top 40 en Estados Unidos, alcanzando el puesto 33. Dos meses más tarde, el segundo sencillo “Ice Cream” con Gomez y coescrito por Ariana Grande, debutó en el puesto 13 de la lista Hot 100.



“Ella es como la chica más dulce”, dijo Jennie sobre Gomez. “En cuanto hablamos sobre colaborar con alguien en ‘Ice Cream’, todas pensamos en Selena y se volvió realidad”.



Cardi B está invitada en “Bet You Wanna”, y las chicas no se podían controlar cuando escucharon por primera vez el verso de la rapera galardonada con el Grammy: “Estábamos gritando, literalmente gritando”, dijo Rosé.



“Era una nuestra primera rapera invitada para una canción”, dijo Jennie. “En cuanto escuchamos el verso dijimos ‘¡Ah, Cardi B!’”



Las colaboraciones con Cardi y Gomez llegan meses después de que BLACKPINK grabó “Sour Candy” para el álbum “Chromatica” de Gaga lanzado en mayo.



“Es una locura porque crecí escuchando sus canciones en la radio, ella siempre estaba en la radio, recuerdo cuando estábamos hablando con ella, ella era tan dulce y con los pies en la tierra, tan dispuesta a trabajar con nosotras, era muy genuina al respecto”, dijo Rosé.

“Nos preguntaba nuestra opinión y hablábamos sobre el mensaje que ella quiere transmitir con la canción”, agregó Jennie. “Y nosotras decíamos ‘sí, sí’ todas estábamos metidas”.



BLACKPINK dijo que les emociona que otras artistas femeninas abran puertas al grupo para encontrar su camino en la industria musical internacional. “Nos sentimos muy apoyadas”, dijo Rosé.



“El hecho de que se pongan en contacto con nosotras, el hecho de que nos incluyan. Eso por sí mismo habla de que no existen límites y que están dispuestas a crear algo divertido, lo cual nos encanta hacer”, dijo Jennie. “Es un gran sentimiento y somos muy afortunadas de poder hacer que pasen las cosas”.



A pesar de que el ascenso de BLACKPINK a la fama parecería surgido sin razón para algunos, las artistas han ensayado por años para llegar a este punto. A través de la empresa sudcoreana de entretenimiento YG Entertainment — que lanzó en 2012 la canción viral “Gangnam Style” y el video del rapero coreano PSY — cada cantante audicionó de manera individual cuando era adolescente y pasaron años tomando clases de canto, baile e idiomas. Este aprendizaje es documentado en “BLACKPINK: Light Up the Sky” de Netflix, un documental sobre la banda que se estrena en la plataforma de streaming el 14 de octubre.



“Estábamos muy nerviosas de que fueran a ver ese lado de nosotras. Es muy nuevo para nosotras tener cámaras en el proceso de preparación. Estamos muy acostumbradas a mostrarle a los fans el producto final, lo que hemos considerado 10 veces antes de publicar cualquier cosa. Simplemente al tener un ojo extra ahí, o más bien miles de nuevos ojos en el proceso nos sentimos muy vulnerables, pero también emocionadas de compartirlo”, dijo Rosé.



“Es como una versión sin filtro de nosotras”, agregó Jennie. “Es la mejor manera en la que pudimos mostrar esto a nuestros fans”.

Esos seguidores férreos, llamados BLINKS, han seguido al cuarteto por años, ayudando a las chicas a tener una fuerte presencia en medios del mundo.



“¿Cómo puedo retribuir esto?, ¿cómo demuestro que los amo más de lo que parece? Somos muy afortunadas”, dijo Jennie sobre sus fans.



Rosé señaló que espera que “The Album” pueda traer alegría a los seguidores en un año lleno de tristeza y destrucción: “Esperamos que nuestro álbum les traiga un poco de luz a sus vidas, porque los amamos y queremos agradecerles desde lo más profundo de nuestros corazones”.