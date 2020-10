Momento en que caravana migrante rompe cerco policial e ingresa a Guatemala  

ENTRE RÍOS, GUATEMALA.-Alrededor de 3,000 hondureños, que se dirigen en una caravana migrande hacia Estados Unidos, ingresaron este jueves a Guatemala luego de romper el cerco policial.



Imágenes captadas por los medios guatemaltecos muestran como los miles de compatriotas empujan a las fuerzas del orden para poder continuar su ruta al "sueño americano".

LEA: Honduras abrirá sus fronteras terrestres entre el 9 y 12 de octubre



Los hondureños emprendieron el éxodo entre la noche del miércoles 30 de septiembre y la madrugada de este jueves 1 de octubre para escapar de la pobreza y la violencia que azota al país centroamericano, reconocieron algunos integrantes del grupo.





Sueño americano

Los migrantes despegaron a pie de la terminal de buses de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras, situada 180 km al norte de Tegucigalpa.



Miembros de la Cruz Roja Hondureña, que abastecían a los migrantes de documentos de orientación para la travesía y medicamentos básicos, aseguraron a la AFP que contabilizaron unos 1,200 en un primer grupo y cerca de 2,000 en un segundo que partió horas después.



La AFP constató que todos avanzaban a pie por grupos a la orilla de la carretera hacia la frontera con Guatemala por la aduana de Corinto, por momentos bajo llovizna.

ADEMÁS: El covid-19 ha afectado a más de 300 hondureños en el extranjero



"Nosotros no le ponemos mente a eso de la pandemia, es en lo último que uno piensa. Queremos sacar adelante a la familia", dijo a la AFP Jefrey Amaya, de 20 años, quien llegó a la terminal en un grupo de siete jóvenes desde la comunidad de El Negrito, departamento de Yoro, a unos 20 km de San Pedro Sula.



Jefrey dijo que atendió una convocatoria que vio en redes sociales divulgada por personas no identificadas.



"Vamos en busca del sueño americano, nadie nos detiene. Aquí o nos morimos de covid-19 o nos morimos de hambre. Los gobiernos no hacen nada por generar empleo", sentenció Miguel Artiga, de 27 años, compañero de Jefrey.