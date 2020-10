La versión feminista de la canción Hawái de Maluma que se viralizó

MADRID, ESPAÑA.- La cantante Beatriz Luengo ha causado furor en las redes sociales luego que compartiera su versión feminista de la popular canción Hawái del colombiano Maluma.



La respuesta al nuevo tema del "pretty boy" se viralizó y causó controversia, pues la artista cantó un nuevo himno de empoderamiento para las mujeres.



El tema del colombiano había sido considerado por muchas mujeres como machista, por lo que Luengo no dudó en crear su propia versión.



En una entrevista para "Los 40" la compositora española aseguró que antes de sacar el tema pidió permiso a Maluma y a su equipo para que le diera "luz verde" para publicarlo.



Sin embargo, reveló que solo obtuvo autorización para utilizarlo en redes sociales, pero no en Spotify ni Youtube.

La española aseguró que el objetivo de lanzar esta versión es cambiar el discurso que está presente en la música urbana.





"Deja de mentirte, la foto que subí con él diciendo que era mi cielo te tiene sufriendo por mí con un ataque de celos. Y dices que estás bien, pero hace tiempo que no eres sincero", dice al inicio de la canción.



"Sabes que no me hace falta na', absolutamente na. Hawái de vacaciones, feliz por mis razones", dice el famoso coro de la canción.



Tras que Maluma sacara su nuevo single, muchos aseguraron que se trataba de una dedicatoria a su novia Natalia Barulich, quien habría terminado con él hace más de un año para comenzar una relación con Neymar.