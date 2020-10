Barcelona ficha al estadounidense Sergiño Dest por cinco temporadas

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona anunció este jueves el fichaje del joven lateral derecho internacional estadounidense Sergiño, procedente del Ajax de Ámsterdam para las próximas cinco temporadas.



"El FC Barcelona y el Ajax han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Sergiño Dest", afirmó el Barça en un comunicado.



El jugador, de 19 años, ha fichado hasta junio de 2025 con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros (470.4 millones de dólares).



El Barcelona pagará al Ájax "21 millones de euros más 5 en variables (24.6+5.8 millones de dólares", precisó el equipo azulgrana en un comunicado.



El equipo azulgrana colma así el hueco dejado por el portugués Nelson Semedo, traspasado la pasada semana al Wolverhamton por 30 millones de euros más 10 en variables (35,1 + 11,7 millones de dólares).





Nacido y formado en Almere, al este de Ámsterdam, Dest llegó al Ájax a los once años en 2012, para ir pasando por sus distintas categorías hasta debutar en el primer equipo la pasada temporada.



En la campaña 2019-2020, marcó dos goles y dio seis asistencias en 35 partidos oficiales con el Ájax, con el que ganó la liga y la Supercopa holandesas.



Dest, que tiene la doble nacionalidad holandesa y estadounidense, ha sido internacional en tres ocasiones con ese país norteamericano. En el Barça, volverá a reunirse con su excompañero en el Ájax, el centrocampista internacional holandés Frenkie de Jong.



Es una apuesta del nuevo técnico azulgrana Ronald Koeman, que el miércoles, cuando se daba por hecho el fichaje, se mostraba contento de poder tenerlo.



"Es un jugador muy útil para el Barça", dijo el técnico barcelonista.



"Hábil en el regate, el ex del Ajax irrumpe mucho en ataque sin tener miedo a correr atrás. Su soltura sobre el campo y su energía lo convierten en un defensor difícil de superar en el uno contra uno", afirmó el Barça en su comunicado.



Tras las salidas de Arthur, Ivan Rakitic, Semedo, Arturo Vidal y Luis Suárez y la llegadas de Miralem Pjanic y la vuelta de cesión de Philippe Coutinho, el Barça no descarta culminar su reforma con la llegada de un delantero centro, con Memphis Depay sonando como posibilidad.



"El club va a trabajar para tenerlo (un delantero), si no, utilizaremos lo que tenemos porque no tengo ninguna queja sobre lo que tenemos", dijo Koeman