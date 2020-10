Honduras: 231,123 inconsistencias ya arroja el enrolamiento

El Heraldoalvaro.mejia@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En plena pandemia del covid-19 la recolección de información demográfica y biométrica de las personas mayores de 16 años para el trámite de la nueva identidad avanza de parte del Registro Nacional de las Personas (RNP) al punto de que ya se culminó este proceso en Ocotepeque y van casi 2.3 millones de ciudadanos enrolados a la fecha.

Aunque la meta para el enrolamiento es de 5.5 millones de hondureños, para noviembre próximo se superaría esa cifra, alcanzando las 6.2 millones de personas que habrán actualizado sus datos y podrán obtener el Documento Nacional de Identificación (DNI), constató EL HERALDO con base en estimaciones de esta institución.

Identificación El Registro Nacional de las Personas (RNP) iniciará con la distribución del Documento Nacional de Identificación (DNI) que se entregará en un sobre sellado y deberá reclamarse en el lugar donde se enroló.



Un promedio de 65,000 ciudadanos se están enrolando a diario en los diferentes centros educativos o establecimientos definidos por el RNP, por lo que para finales de este mes otros dos millones de catrachos ya habrán cumplido con este procedimiento que es parte del proyecto Identifícate.

Para el onceavo mes del año se sumarían 1.9 millones de personas más, lo cual evidencia el cumpliendo de las expectativas del enrolamiento que no solo servirá para que los hondureños cuenten con una novedosa tarjeta de identidad, sino también lograr disponer de una base de datos depurada que se usará como base para el censo electoral a emplearse en los comicios de 2021. Hasta ayer el registro del proyecto Identifícate reportaba que 2,288,385 personas se habían enrolado a nivel nacional, siendo más las mujeres que los hombres que han completado el proceso.

Solo en Gracias a Dios no se está llevando a cabo el enrolamiento, pero iniciará en los próximos días, anunció ayer el comisionado presidente del RNP, Roberto Brevé.

En ese sentido, informó que “vamos a abordar este departamento con un enfoque especial para lograr atender todas sus comunidades”. Desde agosto pasado comenzó el enrolamiento con brigadas móviles diseminadas en distintas partes del territorio hondureño mediante el uso de 1,400 kits tecnológicos. A causa del coronavirus esta actualización de información ciudadana se retrasó, ya que estaba previsto que arrancara en la primera quincena de marzo.

Bajo las medidas de bioseguridad para prevenir el covid-19 se realiza este proceso de lunes a viernes en un horario de 8:00 AM a 5:00 PM en los lugares determinados por el organismo del Estado. No todo ha sido color de rosa en este procedimiento debido a que políticos oficialistas y de la oposición se han quejado de no ser atendidos en los sitios definidos para enrolarse. Además, algunos enroladores y personal involucrado en el proyecto Identifícate han contraído la enfermedad, sin que esto haya detenido las labores.

Las inconsistencias

Errores en nombres, apellidos y fechas son algunos de los 27 tipos de inconsistencias que se han detectado entre los ciudadanos enrolados. Brevé mencionó que “el 95% de estas inconsistencias se resuelven de una manera sencilla, de oficio, porque son errores del Registro y no tienen nada que ver con los ciudadanos”.

“Hay otros tipos de inconsistencias que son más delicadas como usurpación de identidad, cambio de apellidos, entrega de identidades falsas y todas estas situaciones necesitan análisis de biometría para lo cual hemos constituido una comisión de técnicos”, agregó.

EL HERALDO precisó que el actual padrón electoral se encuentra contaminado con alrededor de 100 mil muertos que aparecen vivos y por ende están habilitados para ejercer el sufragio, incluyendo un millón de personas que están fuera del país.

De acuerdo con el oficio 001/RNP-2020, el pleno de comisionados de esta institución concluyó que la base de datos que conforma el Censo Nacional Electoral de hace tres años no genera confianza debido a las irregularidades identificadas en ese momento que superaban las 117,000. Hasta ayer se habían contabilizado 231,123 inconsistencias, cifra que sigue en ascenso.

Impresoras y equipos

Dos impresoras de alta velocidad se adquirirán para la personalización de cada DNI con los datos de cada ciudadano, confirmó la máxima autoridad del RNP. Expresó que “Ocotepeque es el primer departamento que ya hemos completado al 100% el enrolamiento; eso significa que todos estos equipos —asignados— los vamos a estar moviendo a los centros más poblados para avanzar y viabilizar el proceso”.

Al Distrito Central se traerán kits tecnológicos adicionales y a medida que se vaya culminando el enrolamiento en ciertos lugares se destinarán en las zonas de más alta densidad poblacional, indicó el funcionario.

Por su parte, el comisionado Óscar Rivera resaltó que “estaremos atendiendo en octubre de manera mucho más masiva de lo que estamos haciendo en el caso de Cortés, Atlántida y de Francisco Morazán”.

Un mecanismo de veeduría social se activará próximamente para los interesados, quienes deberán inscribirse para poder ser observadores de cómo se enrola en las áreas urbanas al igual que rurales, comentó.

Que todo este proceso surta efecto y tenga los alcances en el censo provisional y definitivo que deberá entregar el RNP al Consejo Nacional Electoral (CNE) dependerá al final de la voluntad política de los diputados del Congreso Nacional una vez que aprueben los artículos transitorios de la nueva Ley Electoral.

