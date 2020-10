Vendedores del Zonal Belén se oponen a un nuevo cierre

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Lo que parecía una supervisión cotidiana, de las que se acostumbra realizar desde que se reabrieron los mercados en la capital, se convirtió en un confuso escenario de protesta.



La comisión encargada de realizar la supervisión se presentó al mercado Zonal Belén, pero en la entrada fue recibida por un grupo enardecido de vendedores que les gritaban que se fueran.



Las inspecciones se realizan de manera aleatoria en los mercados habilitados para operar, por lo que ayer la Alcaldía, Secretearía de Agricultura y Ganadería (SAG), Salud, Policía Nacional y Fusina se hicieron presentes.



Sin embargo, en este operativo se tenía una acción en específico: asegurar que los vendedores que dieron positivos por covid-19 en pruebas que les realizaron hace más de una semana no estuvieran trabajando en sus puestos.



Los comerciantes de esta plaza de ventas también se encontraban molestos debido a un cierre de 24 horas aplicado a varios puestos la semana pasada.



A pesar de la presencia muy molesta de los vendedores y de no respetar el distanciamiento, la comisión realizó el recorrido por el mercado, pero en el camino les lanzaron frutas y verduras podridas.



“El protocolo no lo están cumpliendo, ellos están trabajando como al inicio de la pandemia, el cierre del mercado no compete a esta comisión, serán las autoridades de Sinager las que tomarán esa decisión”, expresó Juan Osorto, teniente coronel de Fusina y parte de la comisión de supervisión de mercados.



Además explicó que la sanción se está haciendo a los dueños de los puestos para no afectar a todo el mercado.



Por su parte, Rafael Sánchez, presidente del mercado Zonal Belén, manifestó que han hecho una fuerte inversión para mantener las medidas de bioseguridad, como la compra de gel antibacterial.



“Acordamos con las autoridades que vamos a colaborar con ellos, todos los vendedores han recibido charlas, todos estamos capacitados para operar”, dijo Sánchez.