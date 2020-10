Condenan a 7 años de cárcel a heredera canadiense involucrada en caso Nxivm

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La heredera del imperio de destilerías Seagram, la canadiense Clare Bronfman, fue condenada el miércoles a 81 meses de cárcel, tras declararse culpable de dos delitos en el marco del escándalo de la secta de esclavas sexuales Nxivm.



La pena es dura, ya que los fiscales de la corte federal de Brooklyn pedían cinco años de cárcel para Bronfman, de 41 años.



En 2019, la heredera se declaró culpable de fraude con tarjeta de crédito y de haber escondido a un inmigrante para ayudar a la organización creada por el gurú Keith Raniere.



En junio de 2019 Raniere fue declarado culpable de mantener durante años un harén con unas 15 a 20 esclavas sexuales, una de ellas de 15 años.



Las esclavas tenían que tener relaciones sexuales con Raniere cada vez que él lo deseara. Algunas de las víctimas fueron marcadas a fuego con un símbolo que representaba las iniciales del gurú.

Vea aquí: Tatuaje y juramento: La brutal iniciación de las esclavas de la secta Nxivm



"No hay casi dudas de que Raniere no habría podido cometer los delitos por los cuales fue condenado sin poderosos aliados como Bronfman", dijeron los fiscales en un documento entregado al juez antes de la audiencia, donde estimaron la fortuna de Bronfman en 210 millones de dólares.



Los abogados de Bronfman pedían que su clienta sea condenada a tres años de libertad condicional.



La defensa aseguraba que aunque Bronfman se declaró culpable de dos delitos, ignoraba los abusos sexuales perpetrados por Raniere a través de una organización criminal paralela a Nxivm, "DOS", que contaba con "amas" y "esclavas".



Bronfman afirma que solo conocía las actividades de desarrollo personal de la organización, con sede en Albany, la capital del estado de Nueva York, y que ella misma siguió desde 2003 para superar sus inhibiciones.



"Durante mis varios años en Nxivm, comencé a apreciar la vida, a sentirme aceptada, amada, feliz. Muchos miembros de esta comunidad se tornaron un poco mi familia, y no puedo dar la espalda a esas amistades, ni negar el profundo impacto que Keith y Nxivm tuvieron en mi vida", escribió Bronfman al juez Nicholas Garaufis el 28 de agosto.

Mire aquí: Los 11 mandamientos de la Iglesia de Satán



De las seis personas inculpadas en el marco del escándalo, revelado en marzo de 2018, Bronfman es la primera en ser sentenciada.



Raniere, de 60 años, que siempre dijo que las relaciones sexuales que mantuvo con integrantes de la secta eran consensuadas, debe ser sentenciado el 27 de octubre.



Las otras cuatro personas se declararon culpables. Entre ellas figura la actriz Allison Mack, de la serie televisiva "Smallville", que se declaró culpable en abril del año pasado de dos delitos de extorsión y asociación para delinquir.



El escándalo Nxivm es objeto de dos adaptaciones a la televisión y el cine: una serie documental, "The Vow" ("La promesa"), en HBO, que insiste en el lado no sexual de la organización, y un filme de Lisa Robinson, "Escaping the Nxivm Cult" (Escapando del culto Nxivm), de 2019, sobre el testimonio de una madre que intentó sacar a su hija de la organización.