Madrid busca endurecer medidas para evitar segunda ola de covid-19

MADRID, ESPAÑA.- La capital de España y los suburbios circundantes, la región europea donde una segunda ola de coronavirus se está expandiendo más rápido, anunciaron ajustes a una política para controlar los contagios que causó polémica y enfureció a muchos.



Las autoridades de salud del gobierno central y la región de Madrid acordaron un conjunto de métricas de salud el martes por la noche que dictarán restricciones estandarizadas en ciudades con una población de 100,000 habitantes o más. La aprobación del plan, que afectaría principalmente al área metropolitana de Madrid, estaba pendiente en una reunión de funcionarios de salud de todas las regiones españolas más tarde el miércoles.



El acuerdo, esbozado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se produjo después de semanas de desacuerdo público sobre cómo hacer frente a los focos del virus que están surgiendo en Madrid.



El gobierno central de izquierda del presidente Pedro Sánchez exigió acciones más duras que no solo apuntaran a los barrios de clase trabajadora, como lo hacen las restricciones existentes en las zonas de la ciudad con mayores tasas de contagio. Pero el gobierno de Madrid de centroderecha se resistió a un cierre parcial de la ciudad, argumentando que no quería dañar más la economía regional.

Madrid lidera el resurgimiento del virus en España y Europa. La región tiene una tasa de infección en dos semanas de 784 casos por cada 100,000 habitantes, que es 2 1/2 veces más alta que el promedio nacional de 294 casos y 7 veces más alta que la tasa promedio en Europa, que se situó en 94 por cada 100,000 habitantes la semana pasada, según las estadísticas de la UE.



Los casos confirmados de covid-19 han aumentado constantemente en todo el país desde que finalizó el estado de emergencia declarado por la pandemia a fines de junio. Sánchez, enfrentando algunas críticas por acaparar demasiado poder, entregó el control de la pandemia a las 17 regiones de España.



Más de 1 millón de personas ya viven bajo tales medidas, y muchos expresaron dudas el miércoles sobre su efectividad.



“Lo que debería hacer el gobierno es aplicar multas a las personas que no cumplen con las recomendaciones médicas, generalmente se dice que es la juventud”, dijo Carlos Medrano, un taxista en Madrid. “Cuando tú le tocas el bolsillo a la gente es cuando se pone a cumplir con las normas”.



Su compañero taxista Gregorio Muñoz, coincidió en que las medidas actuales eran insuficientes: “Tendrían que hacer medidas más duras. Si no te metes en casa y no sales, mejor, como hicimos en marzo”.



España reporta más de 758,000 casos de coronavirus y al menos 31,600 decesos, aunque los expertos dicen que todos los números subestiman el verdadero número de víctimas debido a lo limitado de las pruebas diagnósticas y otros factores.