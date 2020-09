Neymar figura entre los principales morosos de la Hacienda española

MADRID, ESPAÑA.- Después de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, ahora es el brasileño Neymar quien está bajo el foco del fisco español con una deuda de más 34 millones de euros que lo sitúa entre los principales morosos del país.



El nombre de Neymar da Silva Santos Junior, actual estrella del Paris Saint-Germain y exjugador del Barcelona, apareció en la lista de principales deudores publicada este miércoles por la Agencia Tributaria española.

Con un monto de 34,6 millones de euros (alrededor de 40,5 millones de dólares), el brasileño es el particular con una mayor deuda acumulada con el erario español, según el documento consultado por la AFP.



Residente fiscal en España hasta 2017, cuando fue traspasado al PSG por una cantidad récord de 222 millones de euros (262 millones de dólares al cambio de la época), Neymar hace tiempo que estaba bajo el radar de la agencia tributaria española.



La prensa local reveló hace un año que el fisco investigaba si el delantero había pagado correctamente en España los impuestos correspondientes a la prima de renovación firmada con el Barça poco antes de su marcha, así como los ingresos vinculados a su traspaso.



Las sospechas de fraude fiscal no se publicaron oficialmente, pero su aparición en esta lista que agrupa a miles de empresas y particulares con deudas superiores al millón de euros (1,17 millones de dólares) parece confirmar esta hipótesis.



Interrogada por la AFP, la Agencia Tributaria confirmó que es la primera vez que Neymar aparece en esta "lista de deudores", pero evitó precisar el origen de esta deuda.



Para aparecer en la lista hay que cumplir varios requisitos como haber superado el plazo para saldar la deuda y no haber regulado la situación en diciembre de 2019, indicó este organismo.

Un largo historial judicial

Los traspasos de Neymar arrastran un largo historial de enredos judiciales y administrativos.



En 2013, su aterrizaje a Europa procedente del Santos quedó manchado por numerosas irregularidades, según la justicia española, que persiguió tanto al jugador como al Barcelona por "fraude" y "corrupción".



El club catalán había cifrado el traspaso del jugador en 57,1 millones de euros (unos 66,9 millones de dólares): 40 millones para la familia de Neymar y 17,1 millones para el Santos. Pero, según la justicia española, la operación costó al menos 83,3 millones de euros (unos 97,5 millones de dólares).



Su fichaje al PSG en 2017 también está siendo estudiado por el fisco español, así como las primas de prolongación del contrato negociadas con el Barça un año antes.

Cuando el jugador se marchó, el club catalán rechazó pagarle 26 millones de euros (unos 30,4 millones de dólares) de esa prima pendientes de pago y lo demandó por haber vulnerado su contrato, reclamando el reembolso de las cantidades pagadas previamente y 8,5 millones de euros por daños.



En junio, la justicia española falló a favor del Barcelona, condenando al atacante a reembolsar 6,79 millones de euros a su anterior club y desestimando su petición de cobrar 43,6 millones de euros que faltaban por la prima de renovación.



En Brasil, Neymar también protagonizó algunos encuentros con la justicia tanto por las irregularidades de su traspaso al Barcelona como por presunta evasión de impuestos vinculados a derechos de imagen ingresados entre 2011 y 2013.



En los años recientes, varios futbolistas se han visto bajo el foco del fisco español, entre ellos el argentino Lionel Messi o el portugués Cristiano Ronaldo, condenados ambos por fraude fiscal.



En enero de 2019, el astro portugués fue condenado a una pena de dos años de cárcel, que no se ejecutarán, y a pagar unos 18,8 millones de euros (unos 22 millones de dólares) entre sanciones y reembolso de las cantidades adeudadas.

Por parte del astro argentino del Barcelona, en 2016 fue declarado culpable de fraude fiscal, con una multa de 2 millones de euros (2,34 millones de dólares) y una pena de 21 meses de cárcel que fueron conmutados por una penalización suplementaria de 252,000 euros (295,000 dólares).