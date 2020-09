Allan Guzmán, el catracho que emprende con car wash ecológico cerca del Bernabéu  

MADRID, ESPAÑA.-Siguiendo al amor de su vida y con la esperanza de tener nuevas oportunidades de superarse, Allan M. Guzmán dejó Honduras en 2015.



Aunque tuvo varios motivos para migrar, reconoce que su mayor motivación "fue porque mi novia... actual esposa estaba aquí. Otro fue para salir adelante de la situación que vivimos como país".



Partió justo un 15 de septiembre, buscando alcanzar su independencia personal aunque reconoce que los primeros años fueron difíciles, principalmente por no tener residencia y porque para todo le pedían estar certificado.

Lo que más extraña: "Extraño a mi familia en

general y extraño viajar

por cada departamento y

municipio de Honduras"

"Lo más difícil fue adaptarme y no tener un trabajo estable, más el primer año al no tener residencia. Pero gracias a Dios a los 8 meses de estar aquí hice solicitud y me fue aprobada y de ahí en adelante se abrieron muchas puertas", comenta a Diario EL HERALDO el hondureño de 29 años. Oportunidad que fue complementada con varios cursos aprobados en su tiempo libre o cuando no tenía trabajo.

Allan y Nelly trabajan hombro a hombre en su emprendimiento de autolavado y limpieza.





Actualmente, este catracho junto a su esposa Nelly Hernández tienen un car wash ecológico y una empresa de limpieza.

"La idea del "Autolavado Ecológico Loguz" empieza desde la llegada aquí, miré un gran país de oportunidades y solo era de buscar la oportunidad ideal para empezar. Fueron muchos intentos para poder arrancar, pero habían muchas licencias que sacar y todo eso requería dinero, recursos que no teníamos", recuerda.



La oportunidad llegaría, con el favor de Dios, al tener la opción de trasladar el car wash a la calle Orense, una zona muy emblemática de Madrid y a solo cuadras del Santiago Bernabéu, en pleno paseo de la Castellana.



"Hace ya casi dos años nos salió la oportunidad, pedimos a Dios dirección y consejos a nuestros pastores y todo se dio conforme al propósito de Dios", nos cuenta este hondureño de fe.

Comenzaron de a poco al ir implementado la limpieza de oficinas y hoy pueden ver los frutos de ese esfuerzo. Recientemente recibieron un reconocimiento oficial por parte de la Policía Nacional y municipal de Madrid donde fueron condecorados con la medalla al mérito.

El emprendimiento de Guzmán recibió un reconocimiento de las autoridades policiales de Madrid.



Pero Allan no olvida sus raíces, el lugar donde creció: la Aldea Barrio Pobre, en Morazán, Yoro, que como su nombre lo indica no le ofrecía mucho lo que lo llevó a vivir la mayoría de su niñez y juventud en Villanueva, Cortés.



Al recordar Honduras nos dice "extraño a mi familia en general y viajar por cada departamento y municipio en los camiones de transporte".



La pareja tiene un pequeño al que le dedican todo su tiempo libre y además se enfocan en sus planes futuros de expansión dentro de la ciudad de Madrid, proyecto que esperan desarrollar abriendo otro sitio de lavado y en la limpieza seguir implementando más servicios.