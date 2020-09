VIDEO: Entre aplausos, lágrimas e impotencia despiden al periodista Luis Almendares en Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS.- "¡Ay, Señor, Dios mío, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, sáquenme de aquí, ya no aguanto! Señores, me acaban de disparar, señores, ayúdenme, por favor, ocupo una ambulancia, me estoy desangrando, ¡ay, Dios mío!", son las desesperadas y dolorosas palabras que desde el pasado domingo resuenan en la mente de familiares, amigos y colegas del periodista Luis Almendares, quien fue vilmente asesinado por dos hombres que se conducían en una motocicleta.

Almendares era muy querido en su departamento, pues además de tener un corazón altruista, dedicado a servir a los más desposeídos, utilizaba su espacio como comunicador para denunciar los atropellos e injusticias, a tal punto, que aún en su agonía logró grabar sus últimos instantes a través de su cuenta de Facebook, donde evidenció la cobardía de quienes le pusieron a su vida y a su trayectoria el precio de unos cuantos lempiras pagados a sicarios.

Quienes lo conocieron lo describen como un periodista entregado a las causas de los más humildes y un hombre fuerte, misma fuerza que demostró al pelear por su vida durante varias horas en las salas de emergencias del Hospital Regional Santa Teresa y posteriormente en el Hospital Escuela, donde finalmente murió la madrugada del lunes, debido a la gravedad de sus heridas.

Ese mismo lunes por la noche, sus restos fueron llevados a su ciudad natal, donde ni la pandemia del covid-19 pudo contener el cariño y la solidaridad que demostró el pueblo de Comayagua hacia su periodista.

Familiares, periodistas, vecinos y varias organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión lamentaron con profunda indignación el vil asesinato. Foto: Juan César Díaz/ EL HERALDO.

Cuando el féretro hacía su ingreso a las instalaciones de la Escuela Marcelino Pineda, en el barrio La Independencia, todos los presentes aplaudieron al unísono para recibirlo y ahí, durante toda la noche y la mañana acompañaron a la familia doliente.

Este martes, se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en la ermita del mismo lugar, antes de trasladar su cuerpo hacia su última morada, en el cementerio General, junto a la tumba de su fallecida madre.

Rumbo a su última morada se desplegó una multitudinaria caravana, donde al son de música, aplausos y globos todos se vieron obligados a despedirse.

A Luis Almendares lo despidieron al son de su música favorita. Foto Juan César Díaz



Legado imborrable

“Lo conocí por el año 2002 cuando él era presidente de la Asociación de Estudiantes del Instituto León Alvarado, yo estaba trabajando en los noticieros de radio Impacto y cuando lo entrevistamos en una ocasión nos llamó la atención cómo se desenvolvía”, contó Fredy Guzmán, comunicador y excompañero de Almendares.



Guzmán reconoció que Luis “era una persona luchadora, tenía su forma de hacer el periodismo, para unos bien, para otros mal, pero deja un legado con una labor de servicio que se le reconoce”.

Las publicaciones en sus redes sociales hablan por sí solas de la labor humanitaria que Luis Almendares desempeñaba, aprovechando la coyuntura de ser un periodista muy conocido en su ciudad. Él publicaba las precariedades de muchas personas en sus redes y, a veces, el mismo día les cambiaba una lágrima por una sonrisa.

Sin embargo, en él también creció la cultura de la denuncia, de no quedarse callado ante las injusticias, de decir lo que le parecía que estaba mal.

Por eso, ahora que él ya no puede, son muchos los que exigen que se haga una verdadera investigación y se juzgue a los responsables intelectuales y materiales del crimen contra Almendares, que al final de cuentas, se traduce como un ataque directo a la libertad de prensa en Honduras, donde en lo que va de 2020, tres comunicadores han perdido la vida de forma violenta.

En ese sentido, el jefe de la Policía Nacional en Comayagua, el comisario Carlos González, aseguró que “ya se tiene una línea de investigación bastante fuerte y esperamos tener resuelto este caso en las próximas horas y, de ser posible, darle captura a los hechores”.

Decenas de personas lloraron sobre el féretro de Almendares, que se convirtió un una nueva víctima de la violencia que azota al país. Foto: Juan César Díaz/ EL HERALDO.



El oficial explicó que “teníamos una muy buena comunicación con el comunicador social, no nos había comentado ninguna situación de persecución”.

González argumentó: “Según las versiones de los testigos y algunas evidencias recolectadas, dos personas a bordo de una motocicleta fueron las que participaron”.

Entre tanto, el titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rommel Martínez, confirmó la versión de que “preliminarmente se maneja la participación de dos individuos que a bordo de una motocicleta realizaron la agresión”.

Martínez dijo que “tenemos un elemento indiciario que se está consolidando con el propósito de individualizar al menos a uno de los dos que participaron”.

