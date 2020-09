Selena Gómez impacta al mostrar su cicatriz de trasplante de riñón

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Selena Gómez impactó a sus fans al mostrarles la cicatriz de su trasplante de riñón, tres años después de recibir un nuevo órgano de su mejor amiga, la hondureña Francia Raisa.

Fue a través de su perfil de Instagram que la cantante publicó una foto en una traje de baño azul, en donde es evidente su marca corporal.

"Cuando me hicieron el trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en las fotos, así que me puse cosas que la cubrirían", escribió en Instagram.

Además, agregó que "ahora, más que nunca, me siento segura de quién soy y de lo que pasé… y estoy orgullosa de eso".

Difícil proceso

La cantante y actriz recibió un trasplante de riñón de su amiga, justo en el momento donde estaba librando su peor batalla contra el lupus.

El lupus afecta la piel, las articulaciones, la sangre y los riñones, según la Lupus Foundation of America. El sistema inmunológico de los que padecen lupus se vuelve loco y, en lugar de luchar contra los virus y las bacterias con anticuerpos, sus cuerpos crean autoanticuerpos que atacan el tejido sano.

La superestrella había manifestado que el trasplante era "lo que necesitaba hacer por mi salud en general".

