Lobos de la UPN y Motagua inauguran el regreso del fútbol en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este sábado el balón volverá a rodar en la Liga Nacional después de 195 días sin fútbol. A las 7:00 de esta noche Los Lobos de la UPNFM y Motagua inaugurarán el atípico torneo en medio de la pandemia del coronavirus.



“Estamos con la expectativas al cien, sabiendo que tenemos que iniciar de la mejor manera. Es un torneo inusual porque no habrá público, pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos una expectativa de superar lo que hemos hecho hasta ahora”, dijo el volante de universitario, Víctor Moncada.

Diego está suspendido

Lobos y águilas se meten al Estadio Nacional de la capital para inaugurar un inédito Torneo Apertura, que trae consigo un nuevo formato (dos pentagonales).

“Hace ratos venimos trabajando con un 11 y lo tenemos claro para enfrentar a UPNFM”, afirmó el técnico del Azul, Diego Vazquez, quien dejó un sublime mensaje porque UPNFM se reforzó con cuatro jugadores de Olimpia: “Hay algo que el tiempo nos dio la razón con lo que pasó y con declaraciones de todo tipo; siempre digo que el juez supremo de todo es el padre tiempo”. La pelota no ha rodado y Diego ya dejó su sello, especialmente después de conocer recientemente que no estará en el juego de esta noche por la suspensión de tres partidos debido a una expulsión el torneo pasado.



“Pasaron seis meses, no tuvieron tiempo de hacerlo oficial. Es terrible, solo toca reírme; se nota la malicia totalmente y solo para con un equipo, no son parejos con todos”, afirmó la Barbie, quien espera arrancar con pie derecho el Apertura 2020/21.



Pese a que no estará dirigiendo, el argentino aclaró que “tenemos todo muy aceitado para hacer un buen partido”.

Claro, será sin público...

Enfrente estarán unos Lobos que se reforzaron con siete jugadores (entre ellos Juan Ramón Mejía, Elmer Güity y Júnior Lacayo) y apelan a pescar uno de los tres boletos a liguilla que repartirá el grupo B.



“Queremos volver ver a ser el equipo que hemos sido siempre: ese conjunto que siempre está peleando para estar en lo más alto de la tabla. Ha sido una pretemporada muy buena. Estamos ya ansiosos de que arranque ese partido en el Nacional”, dijo Moncada.

El partido -a puerta cerrada- será dirigido por Saíd Martínez, quien será acompañado por Walter López y Juan Carlos Rodríguez.



“A la afición de Lobos le pido que nos esté apoyando delante del televisor”, solicitó Moncada de cara al combate que abrirá el telón de un espectáculo esperado por miles. A partir de esta noche, la sequía habrá terminado y empezará ese lindo drama de alegrías y tristezas. Que hable la bendita redonda...

