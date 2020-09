¿Qué pasó con la única mujer que se atrevió a rechazar a Joaquín "El Chapo" Guzmán?

Estela Peña García rechazó, no solo una sino que en varias ocasiones a Joaquín El Chapo Guzmán.

SINALOA, MÉXICO.- En una ocasión el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán reveló que su única adicción eran las mujeres y su historial confirma sus muchos amoríos con bellas damas, sin embargo, entre su lista de parejas -en su mayoría amantes- hubo una que lo rechazó, por lo que tuvo que usar la fuerza para convertirla en su mujer.



"El Chapo" logró conquistar a exreclusas, diputadas y hasta reinas de belleza, pero no a Blanca Estela Peña García, una empleada bancaria que conoció en una fiesta.

De acuerdo con un informe en poder de las autoridades y revelado por la cadena Univision, el narcotraficante se enamoró -a primera vista- de Peña García, por lo que no dudó en lanzarle piropos.



La mujer lo rechazó inmediatamente, pues no ignoraba quién era ni el tipo de negocios a los que se dedicaba el fundador del Cartel de Sinaloa.



Para un hombre como "El Chapo", el rechazo no estaba entre sus planes, ya que según un informe tenía “necesidad de compañía femenina” junto con la de “afecto a las comodidades” y "fiestas”.



En consecuencia inició un plan de conquista y lanzó, desde un avión, cientos de flores para Estela, pero en vez de acercarla, la mujer se alejó más.

En esos años, el fundador del Cartel de Sinaloa solo tenía 30 años y rendirse no estaba entre sus planes, por lo ordenó secuestrar a la mujer.



En consecuencia, la empleada de la banca se vio obligada a tener una eventura con "El Chapo" por muchos años, según el reporte oficial.



Aunque la información no está del todo confirmada, se dice que el capo procreó dos hijos con la dama: Estela Desiree y un varón, ambos llevan el apellido del narcotraficante.



Debido a su relación -obligada-, Blanca Estela Peña García fue investigada por las autoridades para saber si tenía algo que ver en la estructura criminal, pero el informe determinó que ella estaba ajena a las actividades ilícitas de Guzmán Loera.



Asimismo, explica que unos años después el narco perdió interes por la mujer y dejó que se fuera con sus hijos, a quien siempre les mandó su pensión.



Desde ese día Estela se ha mantenido en el anonimato y alejada de los negocios del Cártel de Sinaloa.



De acuerdo con las informaciones, Joaquín "El Chapo" Guzmán" tuvo tres matrimonios y mantuvo, por fuera, una relación con otras cuatro mujeres con las que tuvo entre 15 a 23 hijos.

