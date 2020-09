Baja matrícula: ¿Qué carreras de la UNAH fueron las más golpeadas por la pandemia?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sería muy fácil decir que la pandemia por el covid-19 provocó una histórica caída en la matrícula de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Sería muy fácil, pero no correcto ni preciso.

Sería más exacto concluir que la emergencia por el virus frenó la recuperación, en términos de inscripción de estudiantes, que la máxima casa de estudios de Honduras venía reportando tras superar varios períodos conflictivos.

¿Por qué? Resulta que la matrícula del primer al segundo período académico de 2020 -desarrollado en pandemia- bajó de 91,040 a 72,896 alumnas y alumnos, una diferencia de casi 18,200 estudiantes menos, según cifras preliminares de la UNAH.

No obstante, registros de los últimos siete años, analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO, muestran que la caída del primer al segundo período se ha tornado muy típica.

Las revisiones apuntan a dos causas: las protestas estudiantiles, así como la misma evolución natural de la matrícula que siempre repunta a inicio de año y luego cae por el año escolar, la hablitación de la prueba de admisión y la modalidad semestral (solo dos períodos al año) de ciertas carreras.

Fuera de las etapas de protestas, el segundo período de 2020 es uno de los que reporta una de las matrículas más bajas de los últimos siete años.





Mayor impacto en matrícula

La UNAH ya vivió episodios de baja matrícula. Sucedió en 2016 y 2017, con la paralización de clases por las protestas estudiantiles contra las normas académicas y, a posteriori, para exigir la renuncia de Julieta Castellanos de la rectoría.

Por esa reprogramación es que en los terceros períodos de 2016 y 2017 solo hubo una matrícula de 17,500 y 14,300 alumnos, respectivamente, porque solo admitieron primer ingreso y algunos centros regionales.

Después de esos dos años, la máxima casa de estudios venía en recuperación lenta y progresiva, pero la pandemia -que obligó a suspender clases en el nivel universitario desde el 13 de marzo- frenó de golpe esa evolución.

Los datos, disponibles en el portal de estadísticas de la UNAH, reflejan que la matrícula se contrajo en 20% entre el primer período (empezó normal y terminó en pandemia) y el segundo período (iniciado y finalizado en confinamiento), es decir, que uno de cada cinco universitarios no siguió.

La diferencia en esta ocasión es que la universidad debe reinventarse para contener el golpe por la crisis, cuya duración es imprecisa.

“No todas las instituciones, profesores y estudiantes disponen de los recursos para hacer uso de la educación en línea o virtual, producto de la desigualdad socioeconómica”, valoró el rector de la UNAH, Francisco Herrera, a nivel general.

Herrera resalta que, además de la matrícula, se debe mantener la calidad: “es una universidad multimodal y es responsable de asegurar calidad en todos sus procesos formativos y académicos indistintamente de la modalidad educativa”.

Centros y carreras golpeadas

La Unidad de Datos de EL HERALDO también analizó el impacto por centro de estudios, siendo Ciudad Universitaria de la capital, con 10,500 estudiantes menos, y el regional de Valle de Sula, con 4,000 que no continuaron, los que mayor caída reportaron en términos absolutos.

Si lo ajustamos en cuanto a su capacidad, es dramático en el Instituto Tecnológico Superior de Tela (ITS Tela), que reportó una caída del 43%, o sea, cuatro de cada diez alumnos no siguieron tras la pandemia. O en el Centro Tecnológico del Valle de Aguán, que fue del 35%.

Con respecto a las carreras, hay caídas a nivel general, pero más acentuado en el área económica y administrativa, sacando del análisis las de modalidad semestral -como medicina y arquitectura- y las que registran menos de 100 matriculados.

En Informática Administrativa casi 1,700 alumnos detuvieron sus estudios. En Contaduría Pública y Finanzas lo hicieron unos 1,419 estudiantes, mientras que en Pedagogía ese número fue de 1,356. Estas tres son las más golpeadas en cifras absolutas.

Por otra parte, Tecnología de Alimentos, Lenguas Extranjeras y Alimentos y Bebidas perdieron casi el 40% de su matrícula para ese segundo período.

Caso de estudio deben ser las carreras de Microbiología y Derecho, cuya caída en matrícula no supera el 6.5%. También es pertinente un análisis en Ingeniería Mecánica Industrial -o casi todas las ingenierías-, porque el problema es menor al resto. Mientras el abandono de estudiantes se cuenta a miles en otras carreras, en la línea de ingeniería es de cientos.

Entender este comportamiento es clave, porque es momento de pensar en lo que viene: ¿tras la pandemia, volverán los universitarios? “Seguramente menos estudiantes regresarán”, vaticinó Herrera