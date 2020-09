La respuesta de Neymar a la publicación de Messi

BARCELONA, ESPAÑA.- Lionel Messi dedicó unas palabras de despedida para Luis Suárez, quien ahora es nuevo jugador del Atlético de Madrid, mencionando que lo extrañará mucho y cuestionando a la directiva del Barcelona por su salida.

Messi inició diciendo que ya se venía haciendo la idea de la partida de su amigo uruguayo, pero justamente hoy ya “sintió la ficha”, pues ambos jugadores comparten una relación muy cercana desde el arribo de Luis Suárez al Barça en 2014.

La “Pulga” no ocultó su tristeza y enojo con la dirigencia culé y posteó: “Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada.”

Con esta última frase el astro argentino demostró una vez más su inconformidad con la directiva azulgrana, pues cuando concedió la entrevista en donde anunciaba que se quedaba en el club, Messi llegó a declarar que se sentía traicionado.

La publicación del capitán barcelonista tuvo todo tipo de reacciones, pero si hubo una que llamó mucho la atención fue la de Neymar, quien comentó: “Increíble como hacen las cosas”.

Cabe recordar que el astro brasileño, también salió de Can Barça bajo una fuerte polémica con la junta directiva presidida por Josep María Bartomeu, pues Neymar se vio enfrascado en una guerra a su fichaje por el Paris Saint-Germain en 2017.

La respuesta de Suárez

La MSN volvió a juntarse, pero esta vez en Instagram, luego de que Luis Suárez agradeciera las palabras de Messi comentándole lo siguiente: “Gracias AMIGO por tus palabras pero MÁS GRACIAS por ser como sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia”.

El charrúa también añadió: “Estaré siempre agradecido al Lionel Messi HUMANO, al DIVERTIDO Y al SENTIMENTAL, porque al jugador todo el mundo lo sabe. No te olvides lo que te dije "seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el UNO” y que 2,3 o 4 no empañen lo GIGANTE que sos para el club y para el mundo del futbol. Te quiero mucho amigo y los vamos a EXTRAÑAR a los 5”.

Más reacciones

Una de las reacciones más incendiarias fue la del brasileño Dani Alves, quien respondió a la publicación de Leo: “Infelizmente esa es la realidad que sufre el club hace tiempo (la de no tener proyecto). ¡Solo se confirma año tras año! No es sobre ganar o perder, es sobre respeto y eso no lo saben”.

Cabe recordar que el ahora jugador del Sao Paulo tuvo una salida envuelta en la polémica del conjunto catalán, pues este siempre denunció que la directiva del Barça no sabía de fútbol y que fue tratado injustamente.

Otros personajes como Ángel Di María, Cesc Fábregas, Diego Schwartzman, Sebastián Vignolo, Samuel Etoo entre otros, simplemente aplaudieron las declaraciones de la “Pulga”.