“Fueron familia para nosotros”: Antonella Roccusso a Suárez y su esposa

BARCELONA, ESPAÑA.-Antonella Roccuzzo, esposa de Messi, le escribió un mensaje de despedida a su amiga Sofía Balbi y a su esposo, el goleador uruguayo Luis Suárez quien deja el Barcelona para formar parte de la plantilla de jugadores del Atlético de Madrid.



"Bolu, amiga hermana.. gracias por tantos años compartidos, por tantas risas, tantos mates y charlas interminables, fueron familia para nosotros.. no tengo palabras para decirte lo mucho, muchísimo que te voy a extrañar, a vos y a tu hermosa familia", se lee en el texto que acompaña una serie de imágenes en las que se les observa compartir muchos momentos felices.

VEA: La escandalosa “chepia” de Suárez y las noticias deportivas más destacadas de la semana



"Gracias por tanto. Y que la vida nos siga regalando momentos juntos y seguro nos reencontramos pronto.Te quiero, les quiero. Todos los éxitos del mundo en esta nueva etapa", escribió la esposa de Messi ante la inminente partida de su amiga.



Las bellas palabra de Antonella causaron mucha nostalgia en Sofía Balbi, quien de inmediato contestó con otro tierno y afectivo mensaje.



"Y cuando creí que ya no tenía más lágrimas me encuentro esto. No saben lo que los vamos a extrañar. Graaaacias por tanto tanto de lo que dijiste y por todo lo que nos queda por vivir... esto no lo rompe nada ni nadie. Los quiero, los adorooooo", expresó la esposa de Luis Suárez.

LEA: 'Ya no me sorprende nada': La dura crítica de Messi contra el Barça en la despedida de Suárez

Suárez ya es del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid dio este viernes oficialmente la bienvenida al delantero uruguayo Luis Suárez, tras pasar el reconocimiento médico y firmar el contrato que le unirá al equipo colchonero las próximas dos temporadas.



"El uruguayo se convierte en nuevo jugador rojiblanco", informó el Atlético en su página web, después que en la noche del miércoles al jueves anunciara un acuerdo con el Barça para el traspaso del delantero, pendiente de pasar el reconocimiento médico.



"El delantero uruguayo pasó a primera hora de este viernes el pertinente reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra y posteriormente firmó su nuevo contrato en el Wanda Metropolitano que le vincula a nuestra entidad para las próximas dos temporadas", añadió el conjunto que entrena Diego Simeone.



El Atlético confirma así la duración del contrato del charrúa, después que el miércoles pasado ni el Barça ni el conjunto madrileño precisaran por cuanto firmaría el artillero uruguayo.



El delantero, de 33 años, prácticamente llega libre al Atlético que "pagará al FC Barcelona 6 millones de euros (6,9 millones de dólares) en variables".