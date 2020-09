Hondureños Acuarelistas: en busca del reconocimiento a un arte pintado a la orilla

Melissa López

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Catalogada por sus propios exponentes como la técnica más compleja en el campo de las artes plásticas, la acuarela busca expandirse, fortalecerse y, principalmente, obtener el reconocimiento que merece.



Román Murillo, maestro del agua y el color, tuvo la iniciativa de crear un proyecto que, entre tanto, pretende continuar con la lucha de casi 35 años que su tío, el recordado artista Ulises Rivera, mantuvo a lo largo de su carrera: fomentar la apreciación de la acuarela en un país que apenas está aprendiendo a conocerla.



“Hace cuatro años, estando en Estados Unidos, pertenecí a la sociedad de pintores en Nebraska, desde la ciudad de Grand Island. Eso me dio ideas de lo que se puede lograr con personas unidas. Cuando regresé a mi país, en pláticas con la también artista y alumna Josefina Flores, presidenta de la Asociación de Mujeres Artistas de Honduras (AMAH), charlamos acerca del tema”, recordó el pintor.



En conjunto con otros miembros del taller Amos del Color -un grupo de personas de todas las edades que reciben las clases que imparte Murillo- se concretó una propuesta que hoy se presenta bajo el nombre de Hondureños Acuarelistas (HA). “Sabemos que el arte es una de las actividades más retocadas en esta pandemia, sin embargo, nada impide que podamos seguir creando”, introdujo el creador.



Murillo se propuso crear el sitio y el logotipo que hoy los representa. Para ello se inspiró en el glifo que se utiliza en la cultura maya para referirse al agua (ha), que va identificado por una especie de tambo recolector o cascada. “Nosotros la adoptamos y viendo que casualmente coincidía con las siglas de Hondureños Acuarelistas, y que el agua es uno de los elementos principales, junto al color, con los que se forma la acuarela, nos pareció perfecto”, describió.





Román Murillo, acuarelista de trayectoria y precursor del proyecto. Román Murillo, acuarelista de trayectoria y precursor del proyecto.





Propuestas

Sin embargo, el artista reconoce que no se trata del primer grupo de acuarelistas o de pintores que surge en Honduras, pero aclara que “pretendemos ser una organización que tenga mucho futuro. Queremos montar una galería exclusiva solo de acuarela, crear un concurso nacional en esta técnica y llevar a la realidad muchas otras ideas que, aunque no sean nuevas, podrían funcionar”.



“En tan solo una semana de creación ya contamos con 200 miembros, tuvimos nuestra primera conferencia para conformar una junta directiva, y estamos esperando la respuesta de un abogado para formalizarla legalmente”, adelanta Murillo, quien agrega que los artistas que decidan formar parte del colectivo además tendrán acceso a la difusión de su trabajo y a las charlas y conferencias que se impartan. Ya se inició con la conferencia magistral del artista peruano Tarmeño Fernández.



“Somos un conjunto de gotas de agua, creciendo poco a poco, con sueños y una visión concreta. Todo puede suceder, pero no tenemos en mente dejar de fluir. Somos la clase de pintores que no nos conformamos con la mercadotecnia y queremos apostar por volver a lo bien hecho o hecho a mano, construir por sí misma una obra. Mi idea personal no es buscar likes ni felicitaciones por mediocridad, es más bien crecer para poder decir con autoridad que en Honduras se pinta en serio la acuarela”, testifica.



“Los acuarelistas en Honduras se cuentan con los dedos de la mano. La mayoría no se profesionalizan en el tema o se dedican a esto como hobby. Algunos no quieren pagar el precio que requieren las horas de esfuerzo, el apostar por vivir de la acuarela. Y es que es difícil convocar un público para contarle, por medio de la calidad de una pieza, de la existencia de esta técnica”, agrega.



Murillo asegura que, precisamente, viendo las debilidades del medio comercial es que nacen este tipo de iniciativas. “Pero muchos queremos con cinco trabajos poder gestionar una transformación, y eso no es así. Se requiere de un proceso, de un trabajo anticipado, de dar la milla extra; del esfuerzo propio y del colectivo”, concluye.



Próximamente

La primera exposición bajo el sello de Hondureños Acuarelistas (HA) se presentará el próximo 4 de noviembre en el fuerte San Cristóbal de la ciudad de Gracias, Lempira. Se trata de la muestra denominada “TÁNDEM, Román y Cassiano”, de los artistas Román Murillo y Mayra Cassiano.