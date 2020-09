Ministerio El Rey Jesús reacciona ante divorcio del pastor Guillermo Maldonado

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-"Estamos tristes por la noticia acerca de la separación matrimonial del apóstol Guillermo y la profeta Ana"... con estas palabras la Junta de Directores y el Consejo Ejecutivo de Ministerio Internacional El Rey Jesús, con sede en Miami, Estados Unidos, manifestó su postura en torno al sonado divorcio del pastor hondureño.

El líder religioso Guillermo Maldonado anunció que su esposa, la profeta colombiana Ana, le solicitó el divorcio tras 32 años de matrimonio. La noticia fue divulgada mediante un comunicado en la página del Ministerio, donde piden el apoyo de toda la congregación.

"Amamos a la familia Maldonado y queremos apoyarlos mientras atraviesan esta difícil situación", agrega el texto que se ha esparcido como pólvora en medios estadounidenses y hondureños.

"Les pedimos que hagan extensiva la oración, la gracia y el amor a cada miembro de su familia durante este tiempo; y como dice la Escritura en Hebreos 12:2, que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe", finaliza el escrito.

Maldonado, oriundo de Langue, Valle, en el Sur de Honduras, dijo sentirse dolido por la solicitud que le hizo la mujer de su vida y apoyo incondicional en la obra de Dios.

"He querido tomar tiempo antes de compartir esto públicamente, porque esperaba y oraba que pudiéramos reconciliarnos. Aunque nadie puede decir que es un cónyuge perfecto, durante mis 32 años de matrimonio con Ana, siempre he buscado honrarla a ella y a nuestros hijos. Cuando prometí amar, honrar y cuidar a Ana, lo dije de corazón, y así lo he hecho", reveló en el texto que tomó por sospresa a sus miles de seguidores.

También descartó que su separación sea por un episodio de infidelidad.

