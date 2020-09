Trasciende cancelación de visas a los investigados en la pandemia

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las irregularidades en los procesos de compra durante la pandemia del covid-19 que mantienen bajo investigación a altos exfuncionarios del gobierno al parecer les pasaron factura ante el gobierno de Estados Unidos.

El miércoles trascendió la cancelación de la visa de dos altos exfuncionarios actualmente bajo investigación del Ministerio Público por mal manejo de los fondos destinados durante la emergencia del coronavirus.

Se trata del extitular de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, y Gabriel Rubí, exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), ambos en la lupa de la Fiscalía General de la República.

Los exfuncionarios ya han sido citados por el MP para rendir declaración por sus acciones y según fuentes de la Fiscalía del Estado, ambos podrían enfrentar requerimientos fiscales.

En el caso del excomisionado de Copeco, se abrió un expediente por la compra de un hospital móvil que se instaló en Villanueva, Cortés, y además una serie de compras con supuestas sobrevaloraciones que llevaron que el funcionario cesara del cargo.

Una de las denuncias incluye la controversial compra de varias percoladoras que se utilizarían en los triajes a un precio unitario de 4,000 lempiras.

Rubí rindió declaración el pasado mes de mayo ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y su caso está en proceso.

En el caso del extitular de Invest-H lleva un proceso de investigación por la compra supuestamente irregular de siete hospitales móviles, por lo que incluso fue obligado a renunciar de su cargo.

Versiones

Ante la cancelación de las visas a los exfuncionarios, EL HERALDO consultó los extremos de la medida ante la Embajada de Estados Unidos en Honduras.

Mediante un correo electrónico explicaron, sin negar o confirmar la información, que “los registros de visas son confidenciales, por lo que no podemos comentar casos individuales de visa”.

EL HERALDO conversó con Gabriel Rubí, extitular de Copeco, sobre este particular y afirmó que “no hemos recibido ninguna notificación de esa situación”.

A renglón seguido explicó que “entiendo que ellos envían un correo a la persona, en mi caso no nos han notificado”.

En el caso de Marco Bográn, EL HERALDO conversó con su abogado, Marco Tulio Castillo, quien explicó que su defendido fue despojado de sus aparatos electrónicos por las investigaciones que está realizando el MP.

“Prácticamente está incomunicado, pero que yo sepa no ha recibido este tipo de comunicación, hasta ahora me doy cuenta, ahorita mismo me comunicaré a la casa de él”. Horas más tarde reiteró que su defendido no le expresó que le hayan cancelado la visa.

