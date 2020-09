Guillermo Maldonado y su esposa se están divorciando ¿Cuál es la razón?

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El pastor hondureño Guillermo Maldonado ha generado toda una polémica al anunciar que está en proceso de divorcio de su esposa Ana Maldonado.

De acuerdo al líder religioso, fue ella quien solicitó la separación ante la Secretaría de los Tribunales del Condado de Miami-Dade.



La reconocida profeta insertó la demanda de divorcio contra el líder principal del Ministerio Internacional El Rey Jesús por causas que hasta el momento no han sido esclarecidas.

Tal demanda fue confirmada en la Página web oficial de los Tribunales del Condado de Miami-Dade, en el sistema en línea de tribunales civiles, de familia y testamentarios.



“Me duele mucho anunciarles que mi esposa Ana me pidió el divorcio el mes pasado. He querido tomar tiempo antes de compartir esto públicamente, porque esperaba y oraba que pudiéramos reconciliarnos. Aunque nadie puede decir que es un cónyuge perfecto, durante mis 32 años de matrimonio con Ana, siempre he buscado honrarla a ella y a nuestros hijos. Cuando prometí amar, honrar y cuidar a Ana, lo dije de corazón, y así lo he hecho”, señala el comunicado.

¿Se sabe la razón del divorcio?

Hasta el momento no se sabe el motivo de la ruptura, no obstante Guillermo asevera que no ha habido un caso de infidelidad en su matrimonio.

“Mi familia ha sido, y siempre será, una prioridad. Quiero dejar muy claro que nunca ha habido un caso de infidelidad, falla moral o abuso de ningún tipo en nuestro matrimonio”, aseguró Maldonado.



El trámite empezó el mes pasado y ha ido avanzando.



“Continúo buscando la sabiduría de Dios y el consejo de mis mentores espirituales. Les he pedido a algunos de mis hijos espirituales, amigos de nuestro ministerio, así como a mi padre espiritual, el obispo Bill Hamon, que me ayuden a ministrar y enseñar en nuestros servicios y en todo el ministerio durante las próximas semanas, a fin de darme tiempo para concentrarme en mi familia. Les aseguro que este ministerio continuará avanzando como Dios tiene planeado”, expresó.



“Humildemente pido sus oraciones para toda nuestra familia, y que respeten nuestra privacidad durante este tiempo difícil”, finaliza diciendo Maldonado en el comunicado.

