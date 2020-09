Así anunció el pastor hondureño Guillermo Maldonado su divorcio

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-El pastor hondureño del Ministerio Internacional El Rey Jesús, Guillermo Maldonado, anunció que su esposa, la profeta colombiana Ana, le solicitó el divorcio.



La noticia se hizo pública mediante un comunicado oficial difundido en el portal web de la Iglesia El Rey Jesús.

"Me duele mucho anunciarles que mi esposa Ana me pidió el divorcio el mes pasado. He querido tomar tiempo antes de compartir esto públicamente, porque esperaba y oraba que pudiéramos reconciliarnos. Aunque nadie puede decir que es un cónyuge perfecto, durante mis 32 años de matrimonio con Ana, siempre he buscado honrarla a ella y a nuestros hijos. Cuando prometí amar, honrar y cuidar a Ana, lo dije de corazón, y así lo he hecho", se lee en el texto.

La noticia tomó por sorpresa a miles de fieles, quienes no pueden creer que la pareja esté atravesando un proceso de separación.

Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a la pareja hasta este punto de inflexión, pero en el comunicado, el líder religioso descarta la opción de una infidelidad.

"Mi familia ha sido, y siempre será, una prioridad. Quiero dejar muy claro que nunca ha habido un caso de infidelidad, falla moral o abuso de ningún tipo en nuestro matrimonio", asegura Maldonado.

Parte del comunicado de Guillermo Maldonado.



Trámite

Según la página web de la Secretaría de los Tribunales del Condado de Miami-Dade, el trámite comenzó el mes pasado.

"Continúo buscando la sabiduría de Dios y el consejo de mis mentores espirituales. Les he pedido a algunos de mis hijos espirituales, amigos de nuestro ministerio, así como a mi padre espiritual, el obispo Bill Hamon, que me ayuden a ministrar y enseñar en nuestros servicios y en todo el ministerio durante las próximas semanas, a fin de darme tiempo para concentrarme en mi familia. Les aseguro que este ministerio continuará avanzando como Dios tiene planeado", declaró.

Para finalizar su escrito, Maldonado pide privacidad durante el difícil proceso y oraciones para toda su familia.

Maldonado nació el 10 de enero en Langue, Valle en el Sur de Honduras. La pareja tenía 32 años de matrimonio y dos hijos, Bryan y Ronald.

