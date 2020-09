Repudian piñata de salarios otorgados a personal de la UNA

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) de Catacamas, Olancho, repudiaron ayer el incremento salarial que autoridades de esa institución educativa se recetaron y que por otro lado también repartieron de manera selectiva y retroactiva a un grupo de empleados afines.

LEA TAMBIÉN: Rector de la UNA dice que solo se aplicó incremento salarial del 2016

Como el rector Wilmer Misael Reyes Sandoval argumentó que se trata de los plus salariales del 2016, los estudiantes manifestaron que eso es falso porque en ese año no existían facultades, tampoco estaba la Junta de Dirección Universitaria y no había tantas direcciones como ahora, versión que EL HERALDO verificó que es cierta.

27 de agosto de 2020 Tres abogados que nunca se habían apersonado al juicio por la demanda de un arancel contra la UNA, incluyeron en el expediente de este caso un cobro de honorarios por la cantidad de 6,266,261.46 lempiras.

“En su respectiva aclaración (el) Phd Wilmer Misael Reyes Sandoval dice que esos plus son del 2016. Le recordamos, en el 2016 no habían facultades ni JDU ni tantas direcciones ni la Vicerrectoría de Internacionalización. ¿Entonces por qué se les da plus si no tenían en el 2016?... Y si estaba desde el 2016 ese plus, ¿por que hasta en julio se acordaron de dárselo? Qué extraño en ustedes que andan tan águila en cobrarle a los que somos de IV y tenemos deuda”, escribió un estudiante en la página que ellos tienen en Facebook.

“Si debes 10 mil lempiras para poder graduarte, no te aceptan ningún plan de pago. Se paga todo o no hay graduación”, denunció.

LEA TAMBIÉN: 'Fiesta sin límites' con el dinero de la Universidad de Agricultura en Olancho

La mora de los estudiantes es porque a muchos se les suspendió la beca, no obstante, las autoridades de la UNA les están cobrando hasta el último centavo para dejarlos graduarse.

Por otra parte, Efraín Alvarenga, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UNA, dijo sentirse muy molesto porque las autoridades universitarias tienen dinero para plus salariales, pero no cuentan con fondos para cumplir con el contrato colectivo firmado el 28 de noviembre de 2019 donde se contempla un incremento salarial de 800 lempiras para los trabajadores.

“¿Cómo es posible que se den aumentos salariales selectivos y retroactivos a 136 empleados cuando el país está en una situación financiera difícil y cuando no tienen dinero para cumplir con el contrato colectivo?”, cuestionó Alvarenga.

VEA: Marlon Escoto cuestiona el manejo de la UNA por la comisión interventora