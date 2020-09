Señalizan los puntos de taxis para su reactivación en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El temor de que los puntos de taxis en la capital dejarán de trabajar durante este año ha comenzado a desvanecerse desde hace unas semanas al reactivar sus servicios en algunas rutas.

Y es que en conjunto con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y la Gerencia de Movilidad Urbana de la alcaldía capitalina iniciaron la señalización de los puntos de taxis ubicados en el centro de Tegucigalpa para que se mantenga la distancia entre los usuarios que esperan abordar estas unidades.

Este trabajo se extenderá a los demás puntos de manera paulatina mientras se avanza en la reactivación de la economía.

Los usuarios deberán pararse sobre las huellas al momento de esperar la unidad de transporte público. Foto: Cortesía.

Se estima que pronto se anuncie que se avanzará a la fase 2 de la reactivación de la economía y con ello la cantidad de empleados públicos y privados pasará del 20% al 40% permitido para laborar.

“Yo casi no salgo de mi casa mucho porque no hay transporte y no se puede estar pagando la carrera a cien lempiras o más, es necesario el taxi colectivo, pero que por favor las autoridades supervisen que no estén cobrando más en el pasaje”, expresó Kris Rosales, un usuario del transporte público.

Normas

Los taxis que no tienen instalado mamparas solo pueden abordar pasajeros que porten mascarilla, careta o gafas protectoras.

En tanto a las unidades a las que sí se les instalado esta especie de separadores de plástico basta que el usuario porte su mascarilla.

