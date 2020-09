Puntos de control de la circulación bajan en un 50% en el Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los diversos retenes de seguridad que verifican que la circulación de personas sea de acuerdo al dígito de identidad autorizado han disminuido en un 50 por ciento en el Distrito Central ya que no están en puntos fijos, sino donde más se requieran.

La Secretaría de Seguridad reportó que en el inicio de la pandemia se mantenían unos 60 puntos de control en la capital, pero hasta la fecha solo reportan unos 30 retenes.

El portavoz de la institución de seguridad, Jaír Meza, manifestó que la apertura de la economía está basada en la responsabilidad y que las empresas y los comercios deben solicitar la identificación de las personas para hacer valer la disposición.

De igual mencionó que las capacidades que tiene la Policía Nacional han sido reorientadas en operaciones para la persecución del crimen, tanto en las colonias como en los diferentes lugares denominados “zonas calientes”.

“A través de estos operativos obviamente han bajado los operativos de identificación, abogando a la responsabilidad que tienen los comercios y las empresas”, dijo.

También explicó que las detenciones en los puntos de control dependerán de la justificación de la emergencia o si portan salvoconducto.

Hasta el viernes pasado reportaban la detención por incumplimiento de circulación no autorizada de 60,631 ciudadanos a nivel nacional.

Tanto en las agencias bancarias, como en los diversos comercios, deben revisar que los clientes ingresen con respecto al último número de identidad autorizado. Foto: EL HERALDO.

Asimismo, explicó que si es notoria la masiva circulación en las calles de la ciudad es porque se debe tener en cuenta que tienen permitido salir el dígito autorizado además de unos 200,000 capitalinos que tienen salvoconducto por trabajo.

En ese sentido, aseguró que algunos operativos se mantendrán con la autorización de la circulación de dos dígitos por día, así como el avance a la fase 2 de la economía.

“Es importante que los comercios tomen a bien y exigir su identidad para corroborar el dígito, esto va a depender de ellos. Nosotros hacemos lo propio, pero la responsabilidad va a recaer en los comercios”, aseveró.

Respeto de las medidas

Por su parte, Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), manifestó que se debe insistir en el respeto estricto de las medidas de bioseguridad para poder circular.

Medina se refirió sobre el cumplimiento que tienen los comercios al momento de permitir el ingreso de un consumidor.

“En la totalidad de los negocios que he ido me piden que les muestre mi documento de identificación para ver si puedo entrar”, aseguró.

Asimismo, dijo que aquí es una corresponsabilidad que tienen todos los del comercio para no permitir que las personas entren a los establecimientos comerciales si no están autorizados, pero también que la persona no debe intentar ir.

“La Policía debe hacer todo el trabajo que considere conveniente para vigilar el cumplimiento de todas estas medidas, son ellos los que tienen que vigilar, no es nadie más. Nosotros siempre hemos llamado a un autocontrol”, finalizó.

