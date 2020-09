¿Cómo saber si tus contactos están en línea en WhatsApp?

La aplicación no es nativa de Whatsapp por lo que debes descargarla.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Quieres saber quién está conectado en WhatsApp sin entrar a los chats? Si te interesa, existe una herramienta externa que te puede notificar cuándo tus amigos estén usando el App.



Para lograrlo solo debes descargar e instalar una extensión para Google Chrome llamada WA Web Plus For WhatsApp. +Clic aquí para instalar la extensión



Una vez que tengas instalada la herramienta, te permitirá personalizarla para utilizarla en Google Chrome, siempre y cuando uses WhatsApp Web.

¿Cuáles son los pasos?

1. Inicia tu sesión desde WhatsApp Web, obviamente en tu computadora.



2. Cuando estés listo pulsa sobre el ícono de la extensión instalada (que normalmente aparecerá a la derecha de la barra de búsqueda del navegador, junto a tus otras extensiones).



3. Al realizar la acción anterior se te abrirá un interfaz se la herramienta descargada. Debes seleccionar la pestaña "Mejoras" y el apartado "Personalizar", asimismo tendrás que activar el tic en "Resaltar contactos en línea" y "Notificar sobre contactos en línea".

4. Tras efectuar los pasos, notarás como te aparece, en tus contactos, una notificación emergente, además un punto verde que te informa que tu contacto está en línea.



Vale resaltar que además de ayudarte a ver quién está conectado, WA Web Plus For WhatsApp también sirve para muchas más cosas, ya que permite poner el modo oscuro a WhatsApp Web, personalizar fondos de pantalla de los chats, acelerar mensajes de audio o abrir conversaciones a contactos que no tenemos guardados.

