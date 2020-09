Los mensajes y audios que revelan la mala relación de Xavier Ortiz y su ex

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Más detalles siguen saliendo a la luz tras la muerte de Xavier Ortiz. Recientemente el programa Suelta la sopa reveló nuevos audios y mensajes que evidencian la mala relación que tenían Carisa de León y el exGaribaldí.

En uno de los audios se escucha a Xavier contarle a un amigo que está preocupado por la actitud de su expareja con su hijo. "Ve tu a saber qué le está metiendo en la cabeza, le debe estar metiendo las ideas más... 'ya ves como no le importas, esta aquí solo por el dinero'".

Además, se filtraron mensajes intercambiados vía WhatsApp. En ellos Xavier cuenta que Carisa no lo quiere dejar ver a su hijo y que tienen la casa hipotecada.

El mensaje de Xavier refiriéndose a la casa.



"Hoy cumple 7 años Xavi y no sé si Carisa me dejará verlo, estamos en guerra. No (me lo presta) porque no quise pagar unas terapias que se me hacen una estupidez", escribió Xavier en el texto.

Xavier se muestra triste por no ver a su hijo.