Guardiola desea seguir en el City pero cree que deberá "merecerlo"

LONDRES, INGLATERRA. - El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, confirmó este domingo que le gustaría prolongar su contrato, que finaliza al término de la temporada, pero reconoció que deberá "merecerlo" con los resultados deportivos.



"Me gustaría quedarme mucho más tiempo aquí", declaró el técnico catalán antes del partido del lunes contra el Wolverhampton en la 2ª fecha de la Premier League, que será la entrada en liza de los 'Citizens', con una semana más de descanso por su recorrido europeo.

"Es un lugar que me encanta, pero hay que merecerlo. Este club alcanzó unos patrones elevados durante los diez últimos años y hay que mantenerlos", añadió.



"Conozco los estándares del club, y si no los alcanzo, probablemente no lo mereceré (un nuevo contrato), así que debo ganar para renovar", prosiguió Guardiola.



El técnico catalán, que asistió impotente a la carrera triunfal del Liverpool la pasada temporada en la Premier, y vio cómo su equipo quedaba segundo a 18 puntos de los 'Reds', aseguró que su situación contractual no afecta a su relación con los dirigentes ni a su concentración.



"Tenemos un partido cada tres días, así que no tenemos mucho tiempo para pensar", aseguró.

