Roatán Próspera rechaza acusaciones de expropiar tierras en la isla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras los incidentes registrados la noche del viernes en Roatán, Islas de la Bahía, entre inversionistas de la Zede Roatán Próspera y policías municipales de la isla, los representantes reaccionaron este sábado.

A través de un comunicado, la compañía rechazó enérgicamente las acusaciones de expropiar tierras directa ni indirectamente para el proyecto.

COMUNICADO ÍNTEGRO:

Roatán Próspera es una plataforma que ha sido creada para catalizar oportunidades de desarrollo económico para todos por igual defendiendo los derechos humanos y la propiedad privada.

Los organizadores de Roatán Próspera anunciaron hoy que rechazan enérgicamente acusaciones de ninguna intención o autoridad para expropiar tierras directa ni indirectamente para el proyecto.



El día de hoy, 19 de septiembre, organizadores de Roatán Próspera dieron a conocer el texto de una resolución adoptada por unanimidad por los miembros del Consejo Municipal de la ZEDE Próspera que aclara que en ningún caso el proyecto se beneficiará de expropiación alguna de tierras. Las adquisiciones de terrenos que se han realizado en el pasado y en el futuro serán transacciones puramente voluntarias con propietarios que ejerzan una libre elección, sin coacción, para vender si así lo desean terrenos a Roatán Próspera.



En virtud de los acontecimientos del día viernes 18 de septiembre en la plaza pública de Crawfish Rock y la mala intención de algunos sectores de tergiversar los hechos, Próspera Roatán a la comunidad isleña y de Honduras, reitera nuestra posición que siempre ha sido una de apoyo a las libertades de la comunidad y todas las poblaciones indígenas, y explica lo siguiente:



1) Que en días pasados ejecutivos de Próspera Roatán y miembros de la comunidad Crawfish Rock planificaron y acordaron un encuentro para la tarde del viernes 18 de septiembre en la plaza pública puesto que la comunidad ha mostrado su interés en conocer los alcances del proyecto.



2) La organización de la reunión estaba apegada a las regulaciones establecidas por Sinager en cuanto a los protocolos de bioseguridad como el distanciamiento personal, uso de gel y mascarilla entre los participantes, número de personas que no superaba los límites permitidos por las autoridades. Igualmente, agradecemos a los agentes de la Policía Nacional que aceptaron la invitación de Próspera Roatán para asistir y velar por la seguridad de los presentes.



3) Mientras el CEO de Próspera Roatán, Erick Brimen, explicaba a los presentes que no habrá expropiación de tierras, ni pudiese haberla porque es ilegal también para Prospera, ya que esa es facultad exclusiva del Estado de Honduras y que tampoco habrá compra masiva de las mismas, un grupo de agentes de la Policía Municipal agredieron a los ejecutivos de Próspera, los golpearon y los amenazaron de ejecutar un arresto ilegal, ya que no había caso alguno para cumplir la acción de arresto.



4) La acción violenta de los agentes causó repudio entre los asistentes de la comunidad, quienes rodearon al CEO, Erick Brimen, al tiempo que los mismos residentes defendían su derecho a conocer más sobre el proyecto.



5) El primer desarrollo en la plataforma de Roatán Próspera es un complejo multipropósito que se construye en 58 acres de tierra, muy distante de Crawfish Rock, pero es la comunidad más cercana y por ende la que se verá más beneficiadas con proyectos sociales, razón por la cual buscamos un acercamiento.



6) Somos una plataforma de oportunidades sustentada en los principios de igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos universales y en apego a estos actuamos con nuestros vecinos de Crawfish Rock.



7) Condenamos categóricamente el accionar de los agentes municipales y de su director, y esperamos que hayan sido sorprendidos con falsas informaciones de terceros, para no creer que su acción corresponde a que no favorecen la inversión extranjera y las mejoras que éstas pudiesen traer para sus habitantes.



8) Reiteramos el respeto a los bienes ancestrales de Crawfish Rock y a su localidad a la cual hemos invitado se sume al desarrollo de la isla de Roatán.