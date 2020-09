Interceptan paquete con veneno dirigido a Donald Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Un paquete con veneno de recina que iba dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue interceptado por la fuerza de seguridad.



El paquete fue descubierto cuando se le realizó la revisión a la que se somete cada correo que es enviado a la Casa Blanca.

El FBI confirmó que se investiga "una carta sospechosa recibida en una instalación de correos del Gobierno de Estados Unidos". "En este momento, no se conoce ninguna amenaza a la seguridad pública".



La presencia del veneno se confirmó a partir de dos pruebas realizadas por las autoridades, hasta ahora no se han dado más detalles sobre el caso.



Solo un poco de recina puede ser mortal para la vida de las personas. Los síntomas de envenenamiento con esta sustancia se manifiestan en la dificultad para respirar, vómitos, náusea y diarrea.



Hasta ahora no hay un antídoto contra la venenosa toxina que se extrae de las semillas de ricino, y la muerte llega entre 36 y 72 horas.

