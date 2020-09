Guardiola reacciona ante una posible llegada de Messi al Manchester City

'Yo no tengo que explicar nada. Pienso que Leo explicó muy bien sus sentimientos, no tengo que añadir nada', señaló Guardiola este viernes.

LONDRES, INGLATERRA.- El entrenador español Pep Guardiola declaró este viernes que solo Lionel Messi sabe si un fichaje por el Manchester City es una posibilidad el próximo año, después de que el argentino anunciara su intención de salir del Barcelona y luego se retractara.



"Yo no tengo que explicar nada. Pienso que Leo explicó muy bien sus sentimientos, no tengo que añadir nada", señaló Guardiola este viernes, a tres días del debut del City en la nueva Premier, el lunes frente a los Wolves.



En agosto Messi envió un burofax al Barcelona anunciando su intención de dejar el club, que le negó esta posibilidad y el jugador anunció en una entrevista que se quedaría para evitar llevar a los tribunales a la entidad en la que ha jugado desde los 13 hasta los 33 años.

VEA: Gonzalo Higuaín firma por Inter de Miami de la MLS



"Es un jugador del Barcelona, el club que yo amo y no tengo más que decir", añadió Guardiola sobre al jugador que dirigió entre 2008 y 2012, logrando 14 trofeos.



Cuando Messi anunció su intención de irse, muchos medios pusieron el foco en el City, donde se daría el reencuentro entre técnico y jugador.



"No sé, no puedo hablar sobre las intenciones de otras personas", dijo sobre la posibilidad de que la leyenda argentina recale en Manchester.



El City tiene como objetivo en la presente Premier reconquistar el título, ahora en manos del Liverpool.



"Veo al equipo como siempre, con un ambiente increíble. Es una gozada trabajar con ellos. Tenemos expectativas de jugar un buen fútbol y lograr los resultados que el club merece. Queremos seguir siendo regulares", señaló el entrenador.

LEA: Boniek García: 'Si me llaman estoy listo para la Selección de Honduras'



El delantero Sergio Agüero, que se recupera de una lesión de rodilla, será baja el lunes, así como el central francés Aymeric Laporte, debido a la falta de entrenamiento tras dar positivo al coronavirus.