Zonas de Honduras sin energía eléctrica este viernes 18 de septiembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva jornada de interrupciones eléctricas se llevará a cabo este viernes en varios sectores de las zonas centro, norte, atlántica y occidente de Honduras.



Los municipios en los que será suspendido el fluido eléctrico son El Distrito Central en Francisco Morazán; Comayagua, Comayagua; Santa Bárbara; Morazán, Victoria y Yorito en el departamento de Yoro y El Porvenir, Atlántida.



De acuerdo al reporte de la Empresa Energía Honduras (EEH), los cortes se deben a labores de mantenimiento general de los circuitos, mantenimientos correctivos y protección, construcción de nuevos circuitos y seccionamiento en las conexiones.

A continuación los sectores afectados por los cortes y sus horarios:

De 8:00 a.m a 4:00 p.m en el Distrito Central



Colonia Villa Adela, todos los locales y viviendas ubicados entre la 5 y 12 avenida y entre la 9 y 21 calle de Comayagüela y zonas aledañas.



De 8:00 a.m a 4:00 p.m en El Rosario, Comayagua



Los Empates, Tamboral, La Flor, Buenos Aires, Agua Salada, Motatal, Carboneras de Peñón, Las Huertas, El Junco, Los Llanos, Cirilo, La Loma, La Comena, Chaguitío, La Campana, La Brea, Las Playitas, Cascabeles, Lo de Reina, 3 de Octubre, Portillo de la Mora, El Ministerio, La Escalera, Cañas, El Resumidero, El Ingerto, San Antonio de la Libertad, Playitas Arriba, Selguapa, Taladro, Veracruz, El Tablón, Tule, Toriles, Buenos Aires Cantoral, El Zarzal, El Pajonal, El Porvenir, Ojos de Agua, La Cuesta de la Virgen y zonas aledañas.

VEA: En 4,050 millones de lempiras sube mora de la ENEE durante gestión de EEH



De 8:00 a.m a 5:00 p.m en El Porvenir, Atlántida



Aldea El Pino, residencial Villa Verde, residencial Monte Verde, aldea de Caracas, aldea La Unión, aldea Monte Pobre, aldea El Bambú, aldea Cáceres, aldea El Gancho, adela Orotina, aldea Saladito, aldea Camelias, aldea El Chorizo, municipio de San Francisco, colonia Hyde, Escuela JFK, aldea Boca del Toro, aldea Miseli, aldea San Francisco Viejo, aldea La Frutera, Cuarto Batallón de Infantería, aldea Santa Ana, Caicesa, aldea La Torre, aldea El Naranjal, aldea Santiago Abajo, aldea La Presa, municipio de La Masica, aldea La Cumbre, colonia Alemana, Pozo Sarco, Río Cuero, aldea Monte Negro, aldea Tripoli, aldea Marañones, aldea Punta de Rieles, aldea Los Indios, aldea Tierra Firme, El Embarcadero, aldea San Antonio, aldea Agua Caliente, aldea El Oro, residencial Villa Real, aldea San Juan Benque, colonia Ramón Ayala, San Juan Pueblo, Hidroeléctrica Los Laureles, Hidroeléctrica Contempo, colonia Brisas de América, aldea Siempre Viva, aldea Lombardía, aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, aldea Los Cerritos, aldea El Suspiro, aldea San José, aldea La Guadalupe, aldea La Ensenada, municipio de Esparta.



De 10:00 a.m a 3:00 p.m en Santa Bárbara



Compañía Azucarera Chumbagua, La Presa San Marcos, aldea El Zapote, aldea El Zapote II, aldea Las Piletas, aldea Bella Vista, aldea Pimienta, Campo Alegre, bomba de agua Empacadora Cia Azucarera, Energía Chumbagua, contiguo a La Hamaca.



De 8:00 a.m a 4:00 p.m en Morazán, Victoria y Yorito, Yoro



El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, Tegucigalpita, La Joya, La Ceibita, Cuevitas La Majada.

ADEMÁS: Sector privado pide agilizar la licitación de 260 megavatios de energía firme