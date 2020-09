La información "esencial" que aún no tenemos sobre las vacunas contra el covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pasado 11 de agosto del presente año, Rusia se convirtió en el primer país del mundo en anunciar una vacuna exitosa para el covid-19. La noticia fue publicada en todos los países y un destello de esperanza surgió entre millones de personas.



El antídito, que fue denominado como "Sputnik V", había sido probado en un reducido grupo de personas, pero los diferentes organismos médicos exigían prolongar el período de pruebas y la cantidad de voluntarios que formaran parte de las mismas, antes de atreverse a anunciar la vacuna como la correcta.



Las pruebas ya comenzaron y pasarán algunos meses hasta que sepamos sus verdaderos efectos en el sistema inmunológico.



A "Sputnik V" le siguieron otros prototipos de vacuna en países como China y Estados Unidos, que también prometen ser el fin del tormento que sufre la humanidad desde hace 10 meses.

Sin embargo, muchas preguntas sobre estas vacunas aun están sobre la mesa, ya que ni los laboratorios, las autoridades sanitarias o de gobierno se han atrevido a responder, quizá por la falta de certeza que todavía existe.



La viróloga y veterinaria italiana Ilaria Capua, quien se desempeña como directora del One Health Center of Excellence, de la Universidad de Florida, habló sobre este y otros temas durante una entrevista con la cadena BBC Mundo.



La especialista comentó inicialmente que uno de los temas que mayor preocupación genera es que ninguno de los equipos que trabaja en las vacunas sabe a ciencia cierta cuánto dura la inmunidad en el cuerpo.



Si bien es cierto, se sabe ya de algunos casos en los que pacientes que se enfermaron con el virus (y que no han sido vacunados) volvieron a contraerlo, se desconoce si entre los miembros de los grupos de voluntarios que han recibido la dosis hay casos similares.

Países como China, Brasil, Estados Unidos, Perú, Reino Unido y otros, se encuentran haciendo pruebas en humanos de varias vacunas. Foto: AP





Si alguno de estos prototipos mostrasen estos resultados, la experta, lógicamente, pone en duda su funcionamiento y su cuestiona cómo entonces han sido anunciadas como una opción para acabar con el virus.



"¿Fabricarías una vacuna cuyos efectos duren un mes y se deba administrar todos los meses? Claro que no. Digamos que el virus empezó a golpearnos claramente en marzo. Trabajamos dos meses para desarrollar la vacuna y llega en mayo. Inoculamos a los pacientes en junio y en julio ya pasaron dos meses, o sea, que no se sabe cuánto dura la inmunidad".

"Lo que dicen hasta ahora es que dura dos meses. Si durará cuatro, si durará seis o si durará un año,todavía no lo sabemos. Por tanto, me parece, que cualquier afirmación es prematura", siguió explicando.

Costos

Otra de las grandes dudas que surgen es sobre los costos de la misma, porque según Capua, ese tiempo de inmunidad también va relacionado con el precio para producirla, ya que si solo otorga una inmunidad a corto plazo, la inversión superaría los beneficios.



Por otra parte, como será necesario vacunar a una gran parte de la población mundial, la vacuna no puede resultar excesivamente cara.



Y aunque muchos laboratorios, como el encargado de producir la vacuna de Oxford y AstraZeneca o la de Moderna, en Estados Unidos, ya han adelantado estimaciones sobre su precio, esto aún no es algo reglamentado, pues dependerá de su eficacia y posibles cambios.



Se manejan estimaciones que Oxford dará un precio equivalente al de su producción (2.8 dólares), 69.22 lempiras aproximadamente.

"Nuestro objetivo es suministrar la vacuna a todo el mundo. Tenemos un objetivo que es también hacerlo sin beneficio, o sea que entregaremos la vacuna a precio de fábrica en todo el mundo", reveló Pascal Soriot, director general de la farmacéutica, a la cadena de radio RTL.



Por su parte, el laboratorio Pfizer y BioNTech, de Estados Unidos, se ha planteado un precio inicial de unos 19.50 dólares (482.04 lempiras, aproximadamente)



La destacada científica, famosa por haber aislado el virus de la gripe aviar y publicar su código para que fuera de dominio público, también dijo que había que dejar de ver al covid-19 como un meteorito, ya que aunque es una enfermedad perjudicial, la pandemia se creo con los seres humanos moviéndose a todas partes, por lo que de la misma forma se puede estabilizar o retroceder, siempre ayudados con una vacuna que genere inmunidad cuanto antes y que logre responder a estas y otras interrogantes.

