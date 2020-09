Sectores que estarán sin energía eléctrica este miércoles 16 de septiembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció que realizará interrupción de emergencia en varios sectores del país este miércoles de 16 de septiembre a partir de las 8:00 de la mañana.



Las zonas centro sur, litoral y noroccidente serán afectadas con la suspensión de luz por varias horas por mantenimiento general del circuito, revisión de postes, corte de vegetación.



Aquí el listado completo:

Valle de Ángeles de 8:00 am a 12:00 m

Parte superior de colonia Nueva Suyapa

Villa Colonial

Colonia 26 de julio

Triquilapa

Cantagallo

Repetidoreas de televisoras y radioemisoras

Parte de Santa Lucía



De 8:00 am a 4:00 pm

Zarabanda

Las Tres Rosas

Aldea Cerro Grande

Parte de Santa Lucía

Valle de Ángeles

Hospital Adventista

Distrito Central de 8:00 am a 4:00 pm

UNAH

Prados Universitarios

Prado Alto

Barrio La Cruz

Barrio El Calvario

Aldea Suyapa

Colonia Suyapita

Parte del Hospital Fundación María

Aserradero Serma

Copa

Residencial La Hacienda

Residencial El Trapiche

Cimeqh

Edificio Abriendo Brecha

Carsa

Mall Multiplaa

Pricesmart

Parte del Hotel Camino Real Intercontinental

BHV

Banco del país

Agencias Panamericana

Canon

Tecnisa

Educredito

Edificio Tovar López y Asociados

Hondured

Mercadito M y L

Sammy

Colonia Florencia Norte y Oeste

La Ceiba, Atlántida, de 8:00 am a 5:00 pm

Colonia Las Delicias Norte y Sur

Colonia San Juanes

Colonia San Martín

Colonia Las Flores

Colonia La Ponce

Colonia Monte Cristo

Colonia Ramón Leva (Carranco Chele)

Residencial San Gabriel

Leyde

Colonia Palmira

Residencial Quintana San Fernando

Colonia Victoria

Maxidespensa

Aeropuerto

Colonia Casa Blanca

Colonia Villa Santa Lucía

Crila

Colonia Bajos de Palmira

Colonia Tejo

Colonia Universidad

Colonia Los Fotógrafos

Colonia Vista al Mar

Colonia El Búfalo

Colonia Gracias a Dios

Intituto Itla

Colonia Menonita

Colonia 26 de junio

Colonia Losmas de Palmira

Iglesia Gran Comisión

Colonia Nueva Belén

CURLA

Colonia Rodas

Colonia Armenia Bonito

Colonia Gracias a Dios 1 y 2

Colonia Marisol 1 y 2

Colonia Club de Leones

Colonia Vista Palmira

Villa Romana

Universidad Pedagógica

Colonia Sitraleyde

Colonia Nueva Era

Colonia El Confite

Colonia Miramontes

Colonia 15 de septiembre

Colonia Roberto Padilla

Colonia F.A.H.

Colonia Irías Navas

Colonia Olímpica

Colonia Carril del 7 y 8

Colonia Xochimilco

Colonia Municipal

Colonia Bonitillo

Colonia Bautista

Colonia Brisas del Mar

Colonia Los Girasoles

Colonia Las Palmas

Colonia Rivera del Caribe

Colonia Cerrato

Región Sanitaria #6

Fuerza Aérea Hondureña

Colonia 1 de Mayo

Copán de 10:00 am a 2:00 pm

Municipio De La Encarnación Ocotepeque: Casco Urbano De La Encarnacion Las Aldeas Las Delicias El Umoncitob Nararlo San Antonio Sesesmiles Y Los Caserios Cercanos Municipro De San Fernando Ocotepeque Casco Urbano De San Fernando Y Las Aldeas: El Mangano El Rosario. Nuevo Espiritu,Queseras, San Antonio Curaren, Santa Inés, Sula Y Los Caserios Cercanos.



Municipio De San Antonio, Copa Casco Urbano De San Antono Y Las Aldeas Mincipio De Florida, Copan El Jardin, El Porvenir, El Rosario, El Sopopero Gritaderos, La Cumbre, La Elencia, La Elencita, La Modatlas Algilas Lamranga, Ilona Mista, Wienos Aires, El Dormitorio El Espiritu. Laguna, La Ruidosa La Sierra La Unión Las Camas Las Ropes De Techn Los Dubones Los Lesouines Pastoreader, Berlin, Potrerillos Pueblo Nuevo, Mar Azul Rastrojitos, San Antonio, San Jose De La Frontera Siete Cuchillas Y Los Caseríos Cercanos.



Mincipo De El Parse Copan Casco Urbano De El Paris Y Las Aldeas: Agua Suena. El Charcon, B Delicias Las Flores. Las Antas El Astillero, Nararlito, Algundo San Antonio De Las Crucitar Santa Cruz, Generadora Morja Y Los Caseros Cercanos, Municipio De Santa Rita Copan: Casco Urbano De Santa Rita Y Las Aldeas: Buena Vista, Campamento, El Jaral, El Mirador, El Planon, El Raisal, El Rosario, El Tamarindo, Gotas De Sangre La Casita, Laubertad, La Reforma, Planes De La Brea, Los Ranchos, Wrasol Plan Grande Rastrojitos, Rio Amarillo, Rio Blanco, San Cronimo, Terra Ha Vara De Oonete Aeropuerto Rio Amarillo Y Los Caserios Cercanos



Municipio De Cabañas Copa Casco Urbano De Calaras Y Las Aldeas Babasco Descombros, Guarumal, La Cumbre, Las Pontas, Us Peras, La Esperanza, Miramar Mirasouto, Motagal Pinalito, Platanares Copán Copan Ruinas Y Las Aldeas Sesesniles, Las Delicas, El Cisne, La Zona, Las Flores Agua Buena Colon, Jubuco, Monte Los Negros, Montecristo, Salitron. El Quebracho. Plan Del Danto, Hacienda Grande, Rafael E Corralito, La Estanguela Pervenir Barrasque Adero Nufya Armina Santa Rosita Carrillon, Carrizalito, Los Amates, Aglia Caliente, San Antonio, El Triunfo, Rio Blanco, El Caoral, La Vedona, Castanales, Nueva Virginia Agua Fria, Agua Sucia. Parque Arqueologico Copan, Aduana El Florido. Subestación La Entrada, Generadora El Cisneylos Cases Cercanos.



Municipio De La Jigua Copan: Casco Urbano De La Jigua Y Las Aldeas: Aldea Nueva Chepelares. El Canpanario, Puente Guiascoran, El Rincon, La Colmena La Cuchilla Platanares, La Nueva Uno Piedra Pintada, Valle Magdalena, La Laguna, El Sinsin. Parque Arqueológico El Puente Y Los Caserios Cercanos Municipio De San Jeroninio, Copan Casco Urbano De San Jerónimo Y Las Aldeas: Aguia Parca, El Rosario,La Teperanta Sinta Lina Tierra Blanca Y Los Caseros Cercanos Mincino De San Juan Opoa Copan Las Aldeas Colatina, Coyolar, El Limon, Cergatana, Las Sandias Los Pozos Santa Elena, Tori Uadue Y Sus Caseríos Cercanos, Municipio De Dulce Nonbre, Copane Casco Urbano De Dulce Nose Yuas Aldeas Aguia Buena, Blivion, El Prado De La Cruz, El Zapote, Las Caleras, San Jeronimo Y sus caseríos cercanos.



Municipio De San Agustín Copan: casco Urbano De San Agustin Y Las Aldeas Granadillal Y Sus Caseros Cercanos, Municipio De Dolores Copan Casco Urbano On Dolous Tas Aldeas Camarote Vera Ronda Varuconte Pasolingual Pasquintalon Pasolinguauto, San Antonio Y sus caseríos cercanos Municipio De Concepcion Copán Casco Urbano Y Las Aldeas Agua Sus Caseros Cercanos Municipio De Veracruz, Copan Gasco Urbano De Veracruz I La Caliente, El Triunfo, San Antonio Y Sus caseríos Cercanos



Municipio De San José, Copán: Casco Urbano De San Jose Y Las Albeas: Buena Vista, El Porvenir Las Delicias Vivstoro, Plan De San Jerónivo Y Sus Caserios Cercanos Municipio De San Nicolas, Copan Casco Urbano De San Nicolas Y Las Aldeas: El Tablon, Buena Vista, El Modelo Las Brisas, B. Porvenir. Barrio de Teinud, Oopan Casco Urbano De Tenidad Y Las Mideas Cerro Azur La Cure Liperita, Granitas, San Juan Planes Y Sus Caserios Cercanos



Municipo De Naranjito, Santa Barbara, Casco Urbano De Naranjito y las aldeas, Santiago De Posta. San Isidro, Camacal San Am Y Sus Caseros Cercanos Municipio De Santa Rosa De Copare Casco Urbano De Santa Rosa Y Las Aldeas Yarusin Las Crucitas E Carrizal Agua Sucia Calabazas, Hospital De Occidente, Centro Medico Santa Rosa, Gento Penal De Santa Rosa Quetzailka, Mlla Belen, Los Naranjos El Rosario Arenalesias Arm El Saltillo El Conal Trincheras El Calleton, El Corralito Inchuma, Gromilaca Y sus Caseríos Cercanos.

Santa Cruz de Yojoa, Taulabé, San José de Comayagua, Meambar, Siguatepeque de 8:30 am a 4:00 pm

Santa Cruz (la Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza Taulare Santa Cruz De Yojoa)

Taulabe (San Antonio, El Diviso, Jardines, San Jose De La Cuesta, Rio Bonito, La Defensa, El San José De Comayagua, Cerron, La Mision. Carrizales La Milenium, La Laguna, El Cedaal, El Penon, Las Penitas Meambar, Siguatepeque Terrero Blanco, Ojos De Gua). Zacapa (Horconcito, El Mogote, San Jose De Comayagua(La Pita, El Barquito El Som Popera, Calichitolos Mamzanos. La Puerta Liquidambae Los Aneses, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carnen, La Esperanza) Meambar (Monte De Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana De La Pimienta.) Siguatepeque (El Sauce, El Pito, Santa Rosita I Santa Rosita Ii, Rio Bonito.)

Nueva arcadia; Santa Bárbara de 8:00 am a 2:00 pm

Municipio De Nueva Arcadia Copan: Las Aldeas Chalmeca Los Tangos, Quebrada Seca Barrios La Entrada Copan Ibo. La Joya, Bo, Miraflores, Bo El Centro, Col. 6 De Enero Col. Miravalle 1 Y 2 Col Nueva Esperanza Res Villas Del Monte, Res. Maria Antonietal Y Los Caserios Cercanos Municipio De La Jicua, Copan Las Aldeas: Las Barrancas, La Pintada, El Campanario, La Llorosa Y Los Caserlos Cercanos Municipio De Florida, Copan Las Aldeas. Pueblo Nuevo, Mar Azul, El Tesoro Corozal y caseríos cercanos.



Municipio De Protección, Santa Barbara: Casco Urbano De Proteccion Y Las Aldeas Buenos Aires. El Chile, Las Naranjas Nueva Victoria Corralitos, Nuevo Porvenir El Ocote, Pueblo Nuevo Y Los Caserios Cercanos.



Minicipio De San Luis, Santa Barrara Las Aldeas Las Flores El Regadillo, El Rayon Santa Elena, Palma Real, Las Delicias San Miguel, Quebrada De Mina, Vieja Ceibita Santa Lucía.



Municipio De Macuelizo, Santa Barbara: Casco Urbano De Macuelizo Santa Barbara Y Las Aldeas: El Rosario, Las Delicias El Mangito, Callejones, Agua Helada El Pital Las Flores. La Virtud. Mata De Platano, Buena Vista Rio Blanco, Las Minas Lavegona Sula, Chrouilla, Las Varas, Sabaneta. La Cunta, Casa Quemada, El Ciruelo, La Cumbre De Palmichal Cineradora Gersa Y Caserios Cercanos.



Municipio De Nueva Frontera, Santa Bárbara Casco Urbano De Nueva Frontera Y Las Aldeas San Rose De Tarros, El Ord, Trascerros, El Ermitano, San Miguelito, El Barranco, Piladeros Y Caserios Cercanos. Municipio De Azacualpa Santa Barbara: Casco Urbano De Azacualpa Y Las Aldeas Lacuna Verde, Lomaa Alta, Joconal, El Naranjo, La Puerta Agualote, San Antonio Y Los Caserios Cercanos



Municipio De Quimistan, Santa Barbara: Aldea Las Crusitas Y Caseríos Cercanos.

La Entrada, Copán 8:00 am a 2:00 pm

Municipio De Nueya Arcadia, Copancasco Urbano De Nueva Arcadia Y Las Aldeas Los Llanitos, Buenos Aires, La Entrada Y Los Caseríos Cercanos.