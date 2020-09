Hondureña denuncia que discriminaron a su hija con síndrome de Down en video escolar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una madre de familia denunció este martes que su hija, que padece síndrome de Down, fue discriminada por personal de la Escuela Oswaldo López Arellano de la colonia Kennedy de Tegucigalpa, durante las actividades escolares de este 15 de septiembre.



Jessenia Mercedes Durón dijo que su pequeña Nicolle Abigail tiene una condición especial y que esa sería la razón por la que excluyeron gran parte de su partipación en un video de Zoom.

El video de 35 segundos hace alusión a la importancia de la inclusión de los niños con capacidades especiales, y ella los representaba a través de su participación, sin embargo, durante el Zoom solo salió la gimnasia rítmica de la pequeña -recortando todo lo demás-.



"Me hubieran dicho que les daba vergüenza que saliera mi hija, no entiendo para que la directora Fátima Fiallos me pidió el video para que la niña saliera en las actividades de hoy 15 de septiembre", reclamó Durón.

VEA: No hay sonrisas en la sala de niños del Hospital Santa Rosita



"Hicieron la maldad de cortar el video, me hubieran dicho: 'Jessenia tu hija no puede participar porque tiene Síndrome de Down', eso era todo lo que me tenían que decir y no hacer esa maldad con la niña", se quejó la disgustada progenitora al asegurar que su pequeña estaba muy emocionada por las actividades de las fiestas patrias.



"Si yo no hago respetar a mi hija como niña especial, nadie me la va a respetar", agregó.



La madre contó a EL HERALDO que ella mandó a producir el video de su hija para que cumpliera con la rutina. Además dijo que preparó todo con esmero tal y como se lo habían pedido.

+Marián Ávila, primera modelo española con síndrome de Down que desfilará en Nueva York

EL HERALDO constató que en efecto la gimnasia de la pequeña fue incluida en el Zoom, sin embargo, no aparece la parte que se refiere a la inclusión de los niños especiales.

Este es el video que editó la mamá de Nicolle: